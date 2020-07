Doris na Prokurativama bila u dekoltiranoj haljini, najavili su je bez prezimena Rogoznica...

Retrospektivna večer Splitskog festivala okupila je brojne izvođače na Prokurativama. Pinčić se prvi puta okušala u ulozi voditeljice Splitskog festivala, a s njom je manifestaciju vodio Duško Ćurlić

<p>Jako sam uzbuđen i napet jer sam ove godine dobio zadatak koji sam si priželjkivao, a zapravo ga nisam priželjkivao ha ha ha. Imam veliku čast da otvorim 60. Splitski festival, i to s pjesmom Olivera Dragojevića 'Galeb i ja'. Moram priznati da me lagano frka, rekao nam je <strong>Marko Tolja</strong> (36) prije nastupa, no nije imao razloga za tremu jer se publici itekako dopao performans sudeći po aplauzu.</p><p>Retrospektivna večer Splitskog festivala okupila je brojne izvođače na Prokurativama. <strong>Doris Pinčić</strong> (31), koja se prvi put okušala u ulozi voditeljice Splitskog festivala, najavili su bez prezimena Rogoznica. Odjenula je dekoltiranu haljinu balkanskih Dolce & Gabbana, ELFS. S njom je manifestaciju vodio <strong>Duško Ćurlić</strong> (52).</p><p>Nakon Tolje su se na pozornicu popeli <strong>Marko Kutlić</strong> (25) i <strong>Nela</strong> koji su izveli hit<strong> Zorice Kondže</strong> (60) 'Zar je voljeti grijeh'.</p><p><strong>Tedi Spalato</strong> (66) oduševio je publiku pjesmom 'Konobo moja', a onda su <strong>Neno Belan</strong> (58) i atraktivna pjevačica <strong>Zorana Kačić Čatipović </strong>zagrijali atmosferu singlovima 'Dugo toplo ljeto' i 'Beat na moru'.</p><p>'Di su bija kad je grmilo', zapjevao je <strong>Đorđi Peruzović</strong> (80) te je izazvao najveće ovacije prisutnih. <strong>Ivana Kovač </strong>(42) predstavila se hitom oca<strong> Miše</strong> (78), 'Noćas ćemo zemlji ko materi reći'.</p><p>Prošle godine na Prokurativama, na večeri posvećenoj Miši Kovaču, Ivana je pjevajući tu pjesmu pala njemu u zagrljaj i zaplakala.</p><p>- To mi je bila jedna od najljepših večeri u životu. Ove godine nisu iste emocije kao lani jer nema Miše. On je dobro, nije došao zbog vrućina - rekla nam je Ivana koja je odjenula upečatljivu srebrnu haljinu za koju kaže da nije dizajnerska.</p><p>Odjevnom kombinacijom je istaknula vitku figuru.</p><p>- Ne treniram i ne pazim posebno na prehranu, tako je kako je, iako uvijek kažem da ću od ponedjeljka početi vježbati - poručila je kroz smijeh Ivana čiji suprug Elvir godinama vježba u teretani.</p><p><strong>Mia Dimšić </strong>(27) izvela je 'Život nije siv', pjesmu s kojom je debitirala na Splitskom festivalu 2016.</p><p>Legendarni <strong>Ibrica Jusić</strong> (75) pjevao je 'Finili su Mare bali' Vice Vukova te 'Kuću pored Mora' <strong>Arsena Dedića</strong>. Njegov osmomjesečni pas Simba imao je debi na pozornici i propusnicu sa svojim imenom. Ibrica od 1971. nastupa sa psom.</p><p>- Gledao sam film s Richardom Gereom i rekao 'Nek mi pas poživi što duže'. Ali jednog dana kad mi on ode, želim japansku Akitu. Kada mi je Bond otišao, isto popodne sam imao Simbu. Savjetujem ljudima da kada izgube psa, da odmah nabave drugog - kazao nam je Ibrica.</p><p><strong>Kićo Slabinac</strong> (76) nastupao je s hitom 'Cvijet čežnje'. Publika je jedva dočekala da se na pozornicu popne <strong>Doris Dragović </strong>(59) koja je zablistala u plavoj haljini te je zapjevala 'Teret ljubav'.</p><p>'Bez tebe', singl je kojim se predstavio <strong>Petar Dragojević</strong> (40), dok su <strong>Goran Karan</strong> (56) i <strong>Tedi Spalato</strong> izveli pjesmu 'Kuća naše pisme'.</p><p><strong>Zorica Kondža</strong> (60) zapjevala je svoj hit 'Zauvijek', a Mladen Grdović nastupao je pred kraj Festivala. Oduševio je izvedbom kultne pjesme 'Dalmatinac' pa ovacija publike nije nedostajalo.</p>