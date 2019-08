Doris objavila spot nakon deset godina: 'Ista Marija Magdalena'

Hrvatska pjevačica Doris Dragović (58) objavila je spot za novu pjesmu 'Brod za nabolje', što je ujedno njezin prvi samostalni spot u posljednjih deset godina.

Doris u novom spotu neodoljivo podsjeća na izdanje iz pjesme 'Marija Magdalena', s kojom je Hrvatsku 1999. predstavljala na Eurosongu.

'Brod za nabolje' napisao je Ivan Huljić (31), sin glazbenog producenta Tončija Huljića (57), koji je s Doris surađivao na njenom posljednjem albumu 'Ja vjerujem'.

Pjesmu 'Jubavi rič' pjevačica je objavila 2015., što je bila posljednja pjesma sve do 'Broda za nabolje'.

Osamdesetih je bila članica grupe 'More' koja je 1983. izdala album 'Hajde da se mazimo', a na njemu je bila i pjesma 'Seks enciklopedija'. Tada 22-godišnja Doris za ovu pjesmu snimila je i spot na plaži na Svetom Stefanu.

Doris je progovorila zašto se povukla s javne scene te zbog čega smo je manje viđali na pozornici.

- U jednom sam trenutku došla doslovno do zida. Nisam više imala što dati. Osjećala sam se da ću se ugušiti. U meni je vrištalo da se odmaknem sa scene. Trebala sam se obnoviti i regenerirati. Jednostavno, svi jednom dođemo do točke kad više ne možemo. To je život. Ako se čovjek ne razvija i ne napreduje, stagnirali smo - ispričala je Doris gostujući na Radio Dalmaciji u emisiji Ive Perkušića.

Doris se nikada nije osjećala kao diva, a na počecima karijere bila je nesigurna i puna strahova o tome što uopće znači biti na pozornici ili dio estrade.

- Od osobe pune straha i nesigurnosti polako sam se mijenjala prateći tuđe refleksije. No, danas sam sasvim drukčija jer znam da je jedino mjerilo svega isključivo u samome sebi - njezino je mišljenje danas. Trenutačno se sprema za veliki koncert 30. studenog kada će po prvi puta nastupati u zagrebačkoj Areni.

