Doris otvoreno: 'Dozvolila sam Bogu da mi pomaže i vodi me'

Pjevačica Doris Dragović (58) progovorila je zašto se povukla s javne scene te zbog čega ju sve češće možemo vidjeti na sceni, a ne na pozornici.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- U jednom sam trenutku došla doslovno do zida. Nisam više imala što dati. Osjećala sam se da ću se ugušiti. U meni je vrištalo da se odmaknem sa scene. Trebala sam se obnoviti i regenerirati. Jednostavno, svi jednom dođemo do točke kad više ne možemo. To je život. Ako se čovjek ne razvija i ne napreduje, stagnirali smo - ispričala je Doris gostujući na Radio Dalmaciji u emisiji Ive Perkušića.

Doris se nikada nije osjećala kao diva, a na počecima karijere bila je nesigurna i puna strahova o tome što uopće znači biti na pozornici ili dio estrade.

- Od osobe pune straha i nesigurnosti polako sam se mijenjala prateći tuđe refleksije. No, danas sam sasvim drukčija jer znam da je jedino mjerilo svega isključivo u samome sebi - njezino je mišljenje danas.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kaže kako je doista imala vrlo konkretnu podršku u trenucima kad joj je znalo biti teško te kada je znala biti izrazito neodlučna. Kako kaže Doris, neodlučnost je velik teret koji smo svi iskusili.

- Crkva mi znači sve. Sve sam svoje stavila na tu kartu i dozvolila Bogu da mi pomaže i da me vodi. On nije tašt i skrušeno čeka negdje ispred naših vrata da mu ih otvorimo i pustimo ga u naše živote. Molitva mi puno znači u svakodnevnom životu. Podsjeća me na to odakle sam došla i gdje idem te tko sam sada - ispričala je pjevačica.

