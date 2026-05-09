Doris Pinčić Guberović drugu godinu zaredom čitat će bodove hrvatskog žirija na Eurosongu

Još je samo tjedan dana ostalo do velikog finala! A sada je vrijeme da otkrijemo i tko će ove godine obznaniti hrvatskih 'douze points' pred milijunima gledatelja diljem Europe! Čast da ove godine prenese glasove hrvatskog žirija na najvećoj pozornici pripast će Doris Pinčić Guberović, stoji u objavi na službenim profilima Dore i HRT-a, koju je podijelila i voditeljica.

Doris Pinčić Guberović drugu će godinu zaredom čitati bodove hrvatskog žirija na Eurosongu. Prošlogodišnje javljanje mnogi su zapamtili i po njezinoj svjetlucavoj bordo haljini, a nakon nove objave pratitelji nisu skrivali oduševljenje izborom.

'Najbolja Doris', 'Bravo Doris, ozbiljni angažmani','Odličan izbor', samo su neki od komentara.

Ovogodišnje izdanje Eurosonga održava se u Beču. Prvo polufinale na rasporedu je u utorak, 12. svibnja, kad pod rednim brojem 3 nastupa i hrvatska predstavnica, grupa Lelek. Drugo polufinale slijedi u četvrtak, 14. svibnja, a pobjednik će biti proglašen u velikom finalu u subotu, 16. svibnja.