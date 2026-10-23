Doris Pinčić Guberović vratila se u Dobro jutro, Hrvatska: Vodila emisiju prvi put od smrti majke

Mnogima jedna od omiljenih voditeljica Doris Pinčić Guberović vratila se u emisiju 'Dobro jutro, Hrvatska', dva tjedna nakon smrti majke Violete. U petak je vodila jutarnji program zajedno s kolegom Mirkom Fodorom. Odjevena u crno, najavila je nekoliko tema, a jedna od njih bila je i empatija.

- Nadamo se da oluja neće biti ni u našim životima. Manje bi ih trebalo biti ukoliko smo jedni prema drugima empatični ili suosjećajni. Znamo li uopće danas što znači hodati u nečijim cipelama ili smo svi ono, po inerciji, skloni osuditi, ne pogledati što se krije iza nečijih odluka pa i pogrešaka - rekla je u najavi pa upitala - gdje je nestala empatija i je li uopće nestala? Dodala je kako u svom okruženju ne primjećuje da je empatija nestala.

Foto: screenshot/HRT

Podsjetimo, početkom listopada preminula je njezina majka Violeta u 64. godini, a nedavno se na društvenim mrežama omiljena voditeljica i oprostila od nje emotivnom fotografijom.

Podijelila je noćni prizor s proslave na otvorenom u njenom rodnom kraju, uz mnoštvo ljudi, upaljene baklje i gusti dim koji obavija obalni grad. U prvom planu je njena majka okrenuta leđima, s podignutom rukom. Uz fotografiju, podijelila je i emotivnu pjesmu Đanija Maršana 'Adio'. Objavu možete pogledati OVDJE.