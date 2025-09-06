Doris Pinčić nakon rođendana uživala u štrudlama: 'Prekrasna naša Hrvatska, puna života...'

Za Doris Pinčić Guberović subota je prošla u znaku osmijeha i štrudli. Sunčani rujanski dan provela je u Jaškovu na Štrudlafestu, festivalu koji okuplja ljubitelje ove slastice iz cijele zemlje.

Doris je u ružičastom kombinezonu i nasmijana do uha pozirala s domaćinima, razgledala dekoracije od slame i uživala u štrudlama svih okusa. Najveća atrakcija bila je štrudla duga tri kilometra koja je srušila Guinnessov rekord!

- A osim rekorda i sutra ovdje možete probati gotovo sto različitih okusa štrudle! Prekrasna naša Hrvatska, puna života - poručila je Pinčić Guberović na društvenim mrežama.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/

Samo dva dana ranije proslavila je 37. rođendan, a slavljeničko raspoloženje nastavila je radno, ali i zabavno.

Zagreb: Doris Pinčić Guberović prvi put u javnosti nakon udaje za Davora Guberovića | Foto: Josip Regovic/PIXSELL