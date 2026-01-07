Obavijesti

OTIŠLI NA BALI

FOTO Dok vi patite u snijegu, Šime drži Maju za noge da visi

Uz nekoliko fotografija sebe i Šime Eleza, Maja Šuput poručila je da '2026. godina može početi' i to - odmorom. Nakon što joj je cijeli prosinac bio ispunjen obavezama i koncertima, vrijeme je za malo uživanja u toplijim krajevima...
Badići i vanjski bazen nisu prizori koje u ovim zimskim danima često vidimo. Maja Šuput i Šime Elez 'počastili' su se odlaskom u toplije krajeve i izbjegli probleme s niskim temperaturama koji mnogi ovih dana doživljavaju.  | Foto: Instagram
