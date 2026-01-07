FOTO Dok vi patite u snijegu, Šime drži Maju za noge da visi

Uz nekoliko fotografija sebe i Šime Eleza, Maja Šuput poručila je da '2026. godina može početi' i to - odmorom. Nakon što joj je cijeli prosinac bio ispunjen obavezama i koncertima, vrijeme je za malo uživanja u toplijim krajevima...
Badići i vanjski bazen nisu prizori koje u ovim zimskim danima često vidimo. Maja Šuput i Šime Elez 'počastili' su se odlaskom u toplije krajeve i izbjegli probleme s niskim temperaturama koji mnogi ovih dana doživljavaju.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Uz nekoliko fotografija njih dvoje uz bazen, Maja je napisala kako 2026. godina i službeno može početi - i to odmorom.
| Foto: Instagram
Njih dvoje često su se družili prošle godine, a sada su otputovali na Bali.
| Foto: Instagram
Na fotkama se vide njih dvoje kako poziraju kraj bazena...
| Foto: Instagram
A na jednoj fotki Šime drži Maju za noge
| Foto: Instagram
Otkako su se upoznali su nerazdvojni. Zajedno su putovali i po Hrvatskoj, ali i po egzotičnim lokacijama...
