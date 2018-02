Dornan: 'Dakota me je naučila seksi način za skidanje gaćica'

Postoji nježniji i senzualniji način kako se to radi, a to je da se palčevi stave u stranu i onda samo skliznu, rekao je glumac Jamie Dornan (35). Dornan se pohvalio da ga je kolegica Dakota Johnson (28) na snimanju tri nastavka 'Pedeset nijansi sive' naučila kako se na seksi način skidaju ženi gaćice.

Foto: YouTube screenshot - Pitao sam nju za savjet dok smo snimali scene jer sam mislio da će biti brže nego da mi redatelj objasni. Bio sam u pravu i brzo sam naučio korisnu tehniku - ispričao je Irac. Opovrgnuo je i glasine da su mu producenti filma nudili više novca kako bi u potpunosti pokazao svoj penis.

- To se nije dogodilo. Ne bih ni prihvatio. Vidjeli ste podosta moje dupe. To mi ne smeta. Vidjeli ste i Dakotine sise. Pokazao bih i ja svoje da ih imam. No mislim da ne trebam pokazati ostalo jer nije ključno za priču. Nismo snimali pornić, iako dosta ljudi to misli - istaknuo je Dornan. Dodao je kako je prilikom snimanja seksi scena nosio posebnu torbicu za svoje intimno područje.

Foto: Britta Pedersen/DPA/PIXSELL - Ali nije to bila malena torbica nego prilično velika - pohvalio se Irac. Kaže kako je prestar za ovakav film i da je gotov s 'Pedeset nijansi sive' nakon što izađe treći nastavak na ovo Valentinovo. Njegova kolegica Dakota se požalila kako golišave scene nikad ne postanu lakše.

Foto: Twitter/Screenshot

- Svaki put sam se morala posebno pripremiti te se dogovoriti s Jamiejem i redateljem kako ćemo koju scenu uspješno snimiti. Pomisliš to je slična stvar kao ona prijašnja, ali nije to lakše odraditi - zaključila je glumica.

