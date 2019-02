Dosad neviđene scene: Meghan 'šmrče' u toaletu s muškarcem

Vojvotkinja od Sussexa i bivša glumica Meghan Markle (37) odrekla se karijere kad se zaljubila u princa Harryja (34), ipak, postoje dosad neviđene scene koje će njezini obožavatelji moći pogledati ove godine.

Naime, Meghan je 2011. glumila u 'The Boys & Girls Guide to Getting Down', seriji od 15 epizoda, koja nije doživjela uspjeh. Emitirala se samo prva epizoda, ali, budući da je Meghan naglo postala popularna, scene će se realizirati u filmu pod istim nazivom koji bi trebao izaći ove godine, piše Metro.

U scenama koje će se naći u filmu, Meghan glumi djevojku lakog morala ovisnu o narkoticima. U jednom dijelu, Meghan simulira konzumiranje kokaina u toaletu s muškarcem te se služi vulgarnim rječnikom, što se vrlo vjerojatno neće svidjeti kraljevskoj obitelji.

Inače, producenti serije 'Suits', u kojoj se proslavila Meghan ulogom Rachel Zane, ponudili su joj šest milijuna dolara ako se vrati pred kamere, ali je ona to odbila.

- Samo je želimo dobiti na dvije minute ispred kamere. Priča bi pratila njezin stvarni život pa bi odigrala ulogu sretne trudnice - rekao je član producentske ekipe.