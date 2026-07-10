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PRIHVATILI ŽALBU

Pustili je iz istražnog zatvora: Lauri Prgomet naložili su mjere opreza, evo što će morati raditi

Piše 24sata,
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Pustili je iz istražnog zatvora: Lauri Prgomet naložili su mjere opreza, evo što će morati raditi
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Foto: Dubrovački dnevnik/Čitatelj 24sata/Instagram
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Sud je Lauri Prgomet nakon incidenta u nedjelju odredio mjesec dana istražnog zatvora. No nakon prihvaćanja žalbe, ta je odluka ukinuta, a Lauri su naložene mjere opreza

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Laura Prgomet (26), koju su mnogi upoznali u showu 'Gospodin Savršeni' gdje je pokušala osvojiti srce Šime Eleza, puštena je na slobodu nakon što je provela nekoliko dana u istražnom zatvoru u Dubrovniku. Kako navodi Dubrovački dnevnik, izvanraspravno vijeće je prihvatilo žalbu obrane i preinačio rješenje suca istrage. Istražni zatvor joj je ukinut, no naložene su joj mjere opreza. 

Foto: Dubrovački dnevnik

Naime, Prgomet se mora dva puta tjedno javljati nadležnoj policijskoj postaji, u ovome slučaju, zagrebačkoj. Ranije je glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku izjavio da joj je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana određen 'zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, uzimajući u obzir činjenicu da je pokazala izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost, pritom vrijeđajući i fizički napadajući policijske službenike, tijekom čega je policijska službenca zadobila lakše tjelesne ozljede'. 

Laurin odvjetnik Robert Bačić je tada najavio i žalbu, koja je naposljetku prihvaćena, a ranije je za Net.hr ispričao da se Laura dobro drži i da je svjesna svega, no da joj je teško zbog cijele situacije.

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Kako smo ranije doznali, bivša natjecateljica 'Gospodina Savršenog' je u nedjelju u jednom dubrovačkom kafiću vidno rastresena bacala čaše, a kada je policija došla po nju, navalila je i na njih. Iz izvora bliskih slučaju doznajemo da se nije smirila ni u policijskom automobilu, dok su je vozili u bolnicu. Vrijeđala je policajku, koju je u jednom trenutku udarila glavom u glavu.

Foto: RTL

Prije nekoliko dana se oko cijelog incidenta oglasila i policija koja je u priopćenju navela

- Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Policijske postaje Dubrovnik dovršili su kriminalističko istraživanje na okolnosti narušavanja javnog reda i mira u nedjelju, 5. srpnja, oko 20.45 sati, u ugostiteljskom objektu na području Dubrovnika i na okolnosti uhićenja 26-godišnjakinje. U narušavanju javnog reda i mira je sudjelovala spomenuta 26-godišnjakinja, hrvatska državljanka, koja je vikala na goste objekta, a tijekom policijske intervencije vrijeđala i omalovažavala policijske službenike te u konačnici fizički nasrnula na njih i pritom lakše ozlijedila policijsku službenicu. 

INCIDENT U DUBROVNIKU Odvjetnik: 'Laura se dobro drži. Svjesna je svega i teško joj je...'
Odvjetnik: 'Laura se dobro drži. Svjesna je svega i teško joj je...'

Podsjetimo, čitatelj 24sata, koji je bio svjedok događaja i poslao nam snimku privođenja, ispričao je što se dogodilo: 'Pio sam kavu u kafiću kad je došla. Nisam je isprva ni skužio, dok nisam čuo buku. Neki dečko joj se počeo smijati, ona je poludjela i počela se derati: ‘Što ti je smiješno?’. Uzela je čašu i razbila je. Brzo su stigli Hitna pomoć i policija'.

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Privedena Laura iz Gospodina savršenog VIDEO
Privedena Laura iz Gospodina savršenog | Video: čitatelj/24sata

Kako tvrde svjedoci, Laura je tijekom incidenta razbijala čaše, vikala i vrijeđala goste, zbog čega je morala intervenirati policija. S druge strane, prijatelji koji su s njom proveli dio te skandalozne večeri imaju drugačiju priču. Tvrde da je Laura najprije uživala u druženju s njima i da je pila vodu, no da su se u jednom trenutku nakratko rastali.

Foto: RTL

Jedan od prijatelja otkrio nam je detalje: 'Ostavio sam je na vodi, pokupio je potpuno u neprepoznatljivom stanju. Sumnjam u to da joj je netko stavio nešto u piće i da je potom ona potpuno promijenila ponašanje'.

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