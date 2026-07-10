Čitatelj 24sata snimio je bivšu kandidatkinju 'Gospodina Savršenog' nakon što je puštena iz istražnog zatvora u Dubrovniku. Tvrdi da je bila u društvu Nevena Ciganovića
EKSKLUZIVNI FOTO/VIDEO Laure Prgomet nakon izlaska iz zatvora: 'Bila je s Ciganovićem'
Laura je djelovala smušeno, dok je Neven bio smiren. Činilo se da komentiraju cijelu situaciju i međusobno se savjetuju, ispričao nam je čitatelj koji tvrdi da je u petak u 12.18 sati u Dubrovniku snimio Lauru Prgomet (26) u društvu Nevena Ciganovića. Fotografije i video, kaže, nastali su u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta u kojem se nekoliko dana ranije dogodio incident zbog kojeg je bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' završila u istražnom zatvoru.
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- Bili su mirni i opušteni. Kamo su krenuli, ne znam, ali prema smjeru kojim su išli, možda prema apartmanu ili hotelu, a možda na kavu ili nešto pojesti - dodao je čitatelj.
Laura je istoga dana puštena na slobodu nakon što je izvanraspravno vijeće prihvatilo žalbu njezine obrane i preinačilo rješenje suca istrage, piše Dubrovački dnevnik. Istražni zatvor joj je ukinut, ali su joj određene mjere opreza. Dva puta tjedno mora se javljati nadležnoj policijskoj postaji u Zagrebu.
Ranije je glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku izjavio da joj je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana određen 'zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, uzimajući u obzir činjenicu da je pokazala izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost, pritom vrijeđajući i fizički napadajući policijske službenike, tijekom čega je policijska službenca zadobila lakše tjelesne ozljede'.
Laurin odvjetnik Robert Bačić je tada najavio i žalbu, koja je naposljetku prihvaćena, a ranije je za Net.hr ispričao da se Laura dobro drži i da je svjesna svega, no da joj je teško zbog cijele situacije.
Kako smo ranije doznali, bivša natjecateljica 'Gospodina Savršenog' je u nedjelju u jednom dubrovačkom kafiću vidno rastresena bacala čaše, a kada je policija došla po nju, navalila je i na njih. Iz izvora bliskih slučaju doznajemo da se nije smirila ni u policijskom automobilu, dok su je vozili u bolnicu. Vrijeđala je policajku, koju je u jednom trenutku udarila glavom u glavu.
Prije nekoliko dana se oko cijelog incidenta oglasila i policija koja je u priopćenju navela:
- Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Policijske postaje Dubrovnik dovršili su kriminalističko istraživanje na okolnosti narušavanja javnog reda i mira u nedjelju, 5. srpnja, oko 20.45 sati, u ugostiteljskom objektu na području Dubrovnika i na okolnosti uhićenja 26-godišnjakinje. U narušavanju javnog reda i mira je sudjelovala spomenuta 26-godišnjakinja, hrvatska državljanka, koja je vikala na goste objekta, a tijekom policijske intervencije vrijeđala i omalovažavala policijske službenike te u konačnici fizički nasrnula na njih i pritom lakše ozlijedila policijsku službenicu.
Podsjetimo, čitatelj 24sata, koji je bio svjedok događaja i poslao nam snimku privođenja, ispričao je što se dogodilo: 'Pio sam kavu u kafiću kad je došla. Nisam je isprva ni skužio, dok nisam čuo buku. Neki dečko joj se počeo smijati, ona je poludjela i počela se derati: ‘Što ti je smiješno?’. Uzela je čašu i razbila je. Brzo su stigli Hitna pomoć i policija'.
Kako tvrde svjedoci, Laura je tijekom incidenta razbijala čaše, vikala i vrijeđala goste, zbog čega je morala intervenirati policija. S druge strane, prijatelji koji su s njom proveli dio te skandalozne večeri imaju drugačiju priču. Tvrde da je Laura najprije uživala u druženju s njima i da je pila vodu, no da su se u jednom trenutku nakratko rastali.
Jedan od prijatelja otkrio nam je detalje: 'Ostavio sam je na vodi, pokupio je potpuno u neprepoznatljivom stanju. Sumnjam u to da joj je netko stavio nešto u piće i da je potom ona potpuno promijenila ponašanje'.
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