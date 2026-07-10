Obavijesti

Show

Komentari 1
bivša kandidatkinja 'gospodina savršenog'

EKSKLUZIVNI FOTO/VIDEO Laure Prgomet nakon izlaska iz zatvora: 'Bila je s Ciganovićem'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 3 min
EKSKLUZIVNI FOTO/VIDEO Laure Prgomet nakon izlaska iz zatvora: 'Bila je s Ciganovićem'
8
Foto: čitatelj24sata/canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Čitatelj 24sata snimio je bivšu kandidatkinju 'Gospodina Savršenog' nakon što je puštena iz istražnog zatvora u Dubrovniku. Tvrdi da je bila u društvu Nevena Ciganovića

Admiral

Laura je djelovala smušeno, dok je Neven bio smiren. Činilo se da komentiraju cijelu situaciju i međusobno se savjetuju, ispričao nam je čitatelj koji tvrdi da je u petak u 12.18 sati u Dubrovniku snimio Lauru Prgomet (26) u društvu Nevena Ciganovića. Fotografije i video, kaže, nastali su u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta u kojem se nekoliko dana ranije dogodio incident zbog kojeg je bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' završila u istražnom zatvoru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Neven Ciganović i Laura VIDEO
Neven Ciganović i Laura | Video: 24sata Video

- Bili su mirni i opušteni. Kamo su krenuli, ne znam, ali prema smjeru kojim su išli, možda prema apartmanu ili hotelu, a možda na kavu ili nešto pojesti - dodao je čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Laura je istoga dana puštena na slobodu nakon što je izvanraspravno vijeće prihvatilo žalbu njezine obrane i preinačilo rješenje suca istrage, piše Dubrovački dnevnik. Istražni zatvor joj je ukinut, ali su joj određene mjere opreza. Dva puta tjedno mora se javljati nadležnoj policijskoj postaji u Zagrebu.

PRIHVATILI ŽALBU Pustili je iz istražnog zatvora: Lauri Prgomet naložili su mjere opreza, evo što će morati raditi
Pustili je iz istražnog zatvora: Lauri Prgomet naložili su mjere opreza, evo što će morati raditi

Ranije je glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku izjavio da joj je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana određen 'zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, uzimajući u obzir činjenicu da je pokazala izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost, pritom vrijeđajući i fizički napadajući policijske službenike, tijekom čega je policijska službenca zadobila lakše tjelesne ozljede'. 

Laurin odvjetnik Robert Bačić je tada najavio i žalbu, koja je naposljetku prihvaćena, a ranije je za Net.hr ispričao da se Laura dobro drži i da je svjesna svega, no da joj je teško zbog cijele situacije.

Foto: Dubrovački dnevnik

Kako smo ranije doznali, bivša natjecateljica 'Gospodina Savršenog' je u nedjelju u jednom dubrovačkom kafiću vidno rastresena bacala čaše, a kada je policija došla po nju, navalila je i na njih. Iz izvora bliskih slučaju doznajemo da se nije smirila ni u policijskom automobilu, dok su je vozili u bolnicu. Vrijeđala je policajku, koju je u jednom trenutku udarila glavom u glavu.

Prije nekoliko dana se oko cijelog incidenta oglasila i policija koja je u priopćenju navela

- Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Policijske postaje Dubrovnik dovršili su kriminalističko istraživanje na okolnosti narušavanja javnog reda i mira u nedjelju, 5. srpnja, oko 20.45 sati, u ugostiteljskom objektu na području Dubrovnika i na okolnosti uhićenja 26-godišnjakinje. U narušavanju javnog reda i mira je sudjelovala spomenuta 26-godišnjakinja, hrvatska državljanka, koja je vikala na goste objekta, a tijekom policijske intervencije vrijeđala i omalovažavala policijske službenike te u konačnici fizički nasrnula na njih i pritom lakše ozlijedila policijsku službenicu. 

EVO I KOLIKA JOJ KAZNA PRIJETI DOZNAJEMO DETALJE Laura je divljala u autu, zamalo sletjeli s ceste, udarila policajku u glavu
DOZNAJEMO DETALJE Laura je divljala u autu, zamalo sletjeli s ceste, udarila policajku u glavu

Podsjetimo, čitatelj 24sata, koji je bio svjedok događaja i poslao nam snimku privođenja, ispričao je što se dogodilo: 'Pio sam kavu u kafiću kad je došla. Nisam je isprva ni skužio, dok nisam čuo buku. Neki dečko joj se počeo smijati, ona je poludjela i počela se derati: ‘Što ti je smiješno?’. Uzela je čašu i razbila je. Brzo su stigli Hitna pomoć i policija'.

Kako tvrde svjedoci, Laura je tijekom incidenta razbijala čaše, vikala i vrijeđala goste, zbog čega je morala intervenirati policija. S druge strane, prijatelji koji su s njom proveli dio te skandalozne večeri imaju drugačiju priču. Tvrde da je Laura najprije uživala u druženju s njima i da je pila vodu, no da su se u jednom trenutku nakratko rastali.

Jedan od prijatelja otkrio nam je detalje: 'Ostavio sam je na vodi, pokupio je potpuno u neprepoznatljivom stanju. Sumnjam u to da joj je netko stavio nešto u piće i da je potom ona potpuno promijenila ponašanje'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Privedena Laura iz Gospodina savršenog VIDEO
Privedena Laura iz Gospodina savršenog | Video: čitatelj/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ella Dvornik promijenila je imidž, evo kako sad izgleda
VELIKA PROMJENA

FOTO Ella Dvornik promijenila je imidž, evo kako sad izgleda

Na Instagramu je pokazala novu frizuru, a prije odlaska u salon o konačnoj nijansi savjetovala se i s pratiteljima. Iako je većina glasala za jednu boju, posljednju riječ ipak su imale frizerke. Pogledajte u galeriji kako sad izgleda
FOTO Ma tko bi joj dao 54! Sofia Vergara mami uzdahe golišavim izdanjima, ovako se mijenjala
SLAVI ROĐENDAN

FOTO Ma tko bi joj dao 54! Sofia Vergara mami uzdahe golišavim izdanjima, ovako se mijenjala

Sofía Vergara jedna je od najprepoznatljivijih glumica i televizijskih zvijezda današnjice. Kolumbijsko-američka glumica danas slavi 54. rođendan, a tijekom bogate karijere izgradila je status jedne od najplaćenijih televizijskih glumica u SAD-u te postala globalna ikona zabavne industrije. U galeriji pogledajte sva njezina golišava izdanja.
Valentina Miletić podijelila je intimni kadar: Saniram štetu nakon 30 dana bez sna...
KAMERE OSTAVLJAJU TRAG

Valentina Miletić podijelila je intimni kadar: Saniram štetu nakon 30 dana bez sna...

Voditeljica i novinarka pronašla je malo vremena za sebe i podijelila trenutak opuštanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026