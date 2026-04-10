Dosad neviđena drama u 'Survivoru': Dvoje natjecatelja mora napusti plemensko vijeće!

Nakon poraza na poligonu, žuto pleme suočit će se s teškim odlukama na plemenskom vijeću, gdje će morati odabrati dvoje svojih članova za eliminacijsku borbu. Napetost će rasti i kulminirati nakon što će dva natjecatelja biti zamoljena da napuste vijeće.

Dok će dio plemena tražiti jasne odgovore, Roko će ostati čvrst u svom pristupu: „Kod mene nema kalkulacija, imam samo jedan cilj. Fokusiram se na pobjedu i davanja sto posto od sebe.“ S druge strane, Marko će bez zadrške komentirati nedavni poraz: „Vidio sam borbu ali bez ideje, bez žara, bez volje“, čime će dodatno produbiti razmišljanja o stanju unutar plemena.

Ian će priznati unutarnju iscrpljenost riječima: „Došlo je do zasićenja nekih emocija. Cijelo sam vrijeme i u plemenu i na poligonu dao sve od sebe“, dok će Marin otvoreno progovoriti o svojoj situaciji: „Ovdje sam došao da se kao sportaš ispušem i dam sve od sebe, ali s ovakvim sobom ne vidim se u natjecanju dalje. Nije mi drago.“

Članovi žutog plemena izglasat će dvoje natjecatelja iz svog tima za eliminacijsku borbu, a odluke koje će uslijediti označit će kraj puta za dvojicu članova. Što će se sve događati na večerašnjem plemenskom vijeću, ne propustite pogledati u novoj epizodi Survivora na Novoj TV!