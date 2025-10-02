'Dosje Jarak' vraća se na male ekrane: 'Kojom god temom da otvorimo, nećemo pogriješiti!'

Nove priče senzacionalnog true crime serijala 'Dosje Jarak' stižu ekskluzivno na platformu 'Voyo', a epizode koje dolaze obrađuju zločine koji lede krv u žilama. Andrija Jarak i Dario Todorović otvaraju jednu od najmračnijih tema u povijesti regije – 23. listopada stiže 'Zver'.

Foto: RTL

Nove epizode 'Dosjea Jarak' odvele su tvorce ovog hvaljenog true crime serijala širom regije. Prihvatili su se i jedne od najkompleksnijih priča regionalnog podzemlja, onoj o Srećku Kaliniću zvanom Zver. Prva je to u nizu priča koje izlaze iz Jarkove uhodane radionice u kojoj svaki član njegove vrijedne ekipe daje maksimalan doprinos kako bi gledateljima donijeli novu perspektivu na zločine koji su potresli Hrvatsku, ali i regiju. 'Zver' je tema koja će se obrađivati kroz dvije epizode – prva stiže 23., a druga 30 listopada ekskluzivno na platformu Voyo.

- Najiskrenije sam uzbuđen i sretan jer gledateljima nudimo crni šećer visoke kvalitete. Jako je uzbudljivo bilo raditi ove epizode i još uvijek jest. Mjesta na koja odlazimo su hot spotovi crne kronike u regiji i utroba nekih slučajeva o kojima se ne priča ili na koja se zaboravilo. Smisao 'Dosjea Jarak' i jest u tome da otvara zatvoreno, priču stavlja u kontekst i, kao što su protekle sezone pokazale, nadležnima kaže - izvolite, ovako stvari stoje, pa probajmo nešto učiniti. Slučajevi Pukanić i Mlađan jasan su pokazatelj da je put i način koji smo odabrali dobar - otkrio je Jarak o novim epizodama.

Nove priče otvara žestoka true crime priča.

- Vrtim teme u glavi i jedino što mogu reći je, kojom god otvorili, nećemo pogriješiti. Bit će to jedna regionalna vruća priča, o Srećku Kaliniću zvanom 'Zver' - izjavio je Andrija.

Foto: RTL

Nije priča o Kaliniću jedina koja je zaintrigirala Jarka i Darija Todorović Suautor 'Dosjea Jarak' bio je iznimno zaintrigiran radom na priči o krađi Nacionalne sveučilišne biblioteke iz 1980-ih.

- Jako sam ponosan na to što radimo krađu u tadašnjoj Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci, a za koju mnogi ljudi ne znaju i rado sam se bacio na slaganje mozaika. To je fenomenalna priča, nevjerojatno intrigantna. Mlada, ali talentirana kolegica Karla Vidović je preuzela velik dio režije i to je učinila maestralno, tako da mislim da će ta priča biti nešto drukčije od svega što smo dosad radili, a opet onaj pravi, punokrvni 'Dosje Jarak' - najavio je Dario Todorović 'Pljačku stoljeća', koja na Voyo stiže 20. studenog.

Složiti mozaik pljačke bilo je zaista izazovno.

- Sve je zahtjevno na svoj način i još će biti jer nismo gotovi. No, mislim da smo najzahtjevniji zadatak imali kad smo počeli slagati mozaik oko NSB-a jer treba doći do podataka, skinuti oblake prašine s te priče i shvatiti psihološki profil lopova i onda ispričati priču -konkretan je Jarak.

Tijekom dogovora o temama, Jarak je lobirao za priču o nemilosrdnoj kriminalnoj organizaciji iz Sarajeva. Todorović se ubrzo složio te su u konačnici mrežu Zijada Turkovića i njegove ekipe obradili kroz dvije epizode.

- Organizirao je ubojstvo petero ljudi (govorim samo o onome što mu je dokazano), organizirao prijevoz droge preko više država i organizirao pljačku sarajevskog aerodroma. Jako zanimljiva i po mnogočemu nevjerojatna priča - dodaje Andrija. Kompleksna snimanja tijekom rada na novim epizodama bila su još zahtjevnija zbog činjenice da su se uvelike radila izvan granice Hrvatske, odnosno Europske unije.

- Puno je teže raditi priče izvan granice iz više razloga. Zbog turbulentne političke situacije u Srbiji, napetosti i, usudio bih se reći, pomalo i šizofrene situacije tamo, naišli smo na zatvorena vrata pri suradnji s tamošnjim službenim institucijama, pa nam je bio otežan pristup službenim podacima i sudskoj arhivi. Međutim, to nas je potaknulo da se još i više povežemo s kolegama i budemo još kreativniji u prelaženju barijera. Naša istraživačka novinarka Marijana Čikić je odradila odličan posao u Srbiji, a iznimno nam je pomoglo i to što Andriju Jarka znaju i cijene i preko granica naše zemlje. Gledali smo svugdje staviti naglasak i na hrvatski aspekt svake od priča. Jer ako nešto vrijedi za organizirani kriminal, to je da on ne poznaje granice i da su kriminalci nominalno iz drugih zemalja lako poslovali i kretali se i u našoj Hrvatskoj - objasnio je Todorović o procesu snimanja velikih priča koje su potresale regiju.

Foto: RTL

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' ne propustite od 23. listopada ekskluzivno na platformi 'Voyo'.