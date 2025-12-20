Pobjednica jubilarne 10. sezone 'Supertalenta': 'Moj glas je dar, a vjera ono što me nosi i drži...'

Iako su od njezine pobjede u 'Supertalentu' prošle već dvije godine, uspomene su joj i dalje svježe kao da je sve bilo jučer. Show koji ju je predstavio široj publici obilježio je njezin život, otvorio brojne prilike i usmjerio je prema glazbenom putu koji danas živi punim srcem. Dok prati novu sezonu popularnog natjecanja, Chriztel Renae Aceveda prisjeća se vlastitih nastupa, emocija i lekcija koje i danas nosi sa sobom - na pozornici i izvan nje.

Dvije godine nakon pobjede 'Supertalent' smatra jednom od najboljih uspomena koje je imala i koje nikad neće zaboraviti u životu.

- Ne osjećam se kao da su prošle dvije godine, već kao da je bilo jučer. Zahvaljujući 'Supertalentu' otvorilo mi se mnogo prilika te sam uvijek zahvalna showu i ljudima koji stoje iza njega - započela je Chriztel.

Zagreb: Svečana dodjela nagrada "Zlatni studio" u HRT-u | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Što se tiče adrenalina nakon finala, dojmovi joj se još nisu slegli jer joj se život naglo ubrzao.

- Dobila sam puno poziva za nastupe i bilo je jako prometno na najpozitivniji mogući način. Sada odlazim na različita mjesta nastupati i uživam u tome - priznala je Renae Aceveda.

Svaki nastup iz showa nosi posebno mjesto u njezinu sjećanju, no pjesma 'Dej mi Bože' za nju ima posebno značenje. Isprva ju je doživljavala kao izraz čežnje za obitelji na Filipinima, a kasnije je s tom pjesmo stajala na pozornicama koje su joj zauvijek promijenila pogled na glazbu - od inauguracije koju je gledala cijela zemlja pa do Vukovara, gdje ju je pjevala u čast palim herojima.

- Svi dijelovi showa bili su mi nezaboravni. Došla sam na audiciju bez ikakvih očekivanja, a roditelji su mi bili podrška samo da pokažem Hrvatskoj i svima što volim i koliko cijenim kulturu, jezik i glazbu ovdje. Nisam očekivala da ću dobiti toliko priznanja od ljudi koji su bili u to vrijeme na setu ili gledali na televiziji, kao i od ljudi iz drugih dijelova svijeta. S vremena na vrijeme, još primam poruke pohvale i zahvale online od ljudi koji su ga gledali jer je bilo mnogo popularnih kreatora sadržaja koji su napravili videozapise s reakcijama na moje nastupe. Kad sam pjevala 'Dej mi Bože' na audiciji, značenje pjesme za mene tad je bilo prenošenje osjećaja čežnje za obitelji koju sam ostavila na Filipinima - istaknula je Chriztel.

Foto: Luka Dubroja

Uz to, popularnost joj nije teret. Naprotiv, veseli je kad joj ljudi prilaze s lijepim riječima.

- Volim se družiti s ljudima i uvijek me nasmiješi kad mi ljudi priđu te mi kažu lijepe riječi. Uvijek osjećam da me blagoslivljaju svojim riječima. Grije mi srce spoznaja da me neki ljudi ipak prepoznaju, zaustave se i posvete mi svoje vrijeme i pažnju samo kako bi mi rekli koliko cijene ono što radim. Zauzvrat im dajem svoj najsjajniji osmijeh jer me to zaista dira u srce - pojasnila je Renae Aceveda.

Također, ni u školi se, kaže, nije puno toga promijenilo - osim što je stekla još više prijatelja.

- Imala sam puno prijatelja čak i prije 'Supertalenta', mislim da sam jedina strankinja i Filipinka u našoj školi, ali to nije spriječilo mene i drugu djecu da se sprijateljimo, zainteresirani su učiti od mene, a i ja od njih, djeca u našoj školi i u našem susjedstvu su sva prijateljski nastrojena i dobra prema meni. Nakon što sam pobijedila na 'Supertalentu', to mi je dalo više prilika da bolje upoznam sve jer su slavili sa mnom u našoj školi. Od mojih kolega iz razreda do drugog razreda i različitih razreda, mogu reći da sam stvarno stekla puno dobrih prijatelja - prokomentirala je Chriztel.

Foto: Instagram

Pobjeda ju je, kaže, naučila da je sposobnija nego što je ikad mislila. Uz školu, pjevanje, umjetnost, pisanje i sport, uspijeva balansirati brojne obaveze, a to pripisuje radu, disciplini i snažnoj podršci obitelji.

- Mislim da i dalje učim o sebi, znam da se stalno poboljšavam i razvijam. Oduvijek sam voljela nastupati i drago mi je što nemam toliko treme. Ako postoji nešto što sam naučila o sebi, a nisam znala prije, to je da možda nisam znala da sam sposobna postići puno stvari u različitim područjima - školi, pjevanju, umjetnosti, pisanju, sportu... Ne znam kako, ali nekako uspijevam podnijeti puno stvari. Možda zbog napornog rada i predanosti te zbog toga što dobivam puno podrške od ljudi koji su uz mene - pojasnila je Renae Aceveda.

Foto: Instagram

Posebno joj je važno što je kroz glazbu uspjela spojiti dvije kulture - hrvatsku i filipinsku.

- Stvarno mi puno znači spojiti dvije kulture kroz glazbu. Za mene je njihovo spajanje nešto na što mogu biti ponosna jer su ove dvije zemlje ono što me čini ovim što jesam! Filipini, koji su moji korijeni i uvijek će biti dio mene, a s druge strane Hrvatska, u kojoj sad živim i gdje odrastam. Ove godine sam nagrađena nagradom Story 'Srce' za promicanje multikulturalizma i tolerancije, a za mene je taj trofej simbol koliko sam blagoslovljena kao djevojčica što sam zapažena i što se smatra da sam dala doprinos društvu. Također, prije samo nekoliko mjeseci imala sam prvu seriju koncerata na Filipinima pod nazivom 'Odjeci Hrvatske na Filipinima' uz pomoć Ministarstva vanjskih poslova i Glazbene škole Varaždin te naše županije, gdje sam pjevala međimurske i ostale hrvatske pjesme, kao i engleske, tagaloške i filipinske pjesme. Bio je to tako dirljiv osjećaj pjevati na pozornici gdje su filipinska, hrvatska i europska zastava bile podignute jedna pored druge. Još se naježim kad pomislim na to. Čini me jako ponosnom i sretnom što radim ove stvari - rekla je Chriztel.

Gledajući novu sezonu "Supertalenta", nema osjećaj da bi danas išta učinila drugačije.

- Nastupe koje sam imala u 'Supertalentu' i sve što se dogodilo smatram jednim od najdragocjenijih sjećanja. Na svakom nastupu sam se molila, a ljudi koji su me podržavali, posebno roditelji, bili su uz mene na svakom koraku. Znam da sam dala sve od sebe, najbolje što sam mogla u tom trenutku, i nema ništa što bih voljela da sam mogla učiniti više, jer to sam bila 12-godišnja ja koja je nastupala svim srcem - priznala je Renae Aceveda.

Foto: Luka Dubroja

Kako kaže, svake godine ima puno zanimljivih nastupa, a osjećaj gledanja na televiziji i fizičkog iskustva je također nekako drugačiji. Posebno se može poistovjetiti s kandidatima koji dolaze bez očekivanja, samo s vjerom u sebe i željom da pokažu tko su.

- To je već takvo postignuće da ako mislite da imate nešto u sebi, skupite tu hrabrost i onda krenete naprijed sa svim silama. Samo pojavljivanje tamo, taj jedan mali korak, već je početak nečega, jer nikad ne znate što vam Bog sprema. Ako samo napravite skok vjere kao što sam ja učinila - prokomentirala je Renae Aceveda.

Savjet koji bi dala finalistima isti koji je i sama često slušala.

- Moj savjet je nešto što bi i meni mama uvijek govorila: 'Uvijek, kad ideš negdje, moli se prije toga i neka ti je krajnji cilj slaviti Boga, jer sve dugujemo Njemu, i da znaš što god se dogodi, da je to u Božjoj volji i da je On bio s tobom cijelo vrijeme' - otkrila je Chriztel.

Foto: Damir SENCAR

Kad bi se ponovno natjecala s ovim iskustvom, danas ne bi napravila ništa drugačije jer vjeruje da je tijekom natjecanja dobila sve što joj je trebala tijekom "Supertalenta".

- Dobila sam svu podršku svoje obitelji i prijatelja, od mnogih ljudi koje nisam ni poznavala, a koji su svi navijali za mene. Znam da sam se tijekom cijelog vremena u 'Supertalentu' samo trudila uživati ​​u svemu, čak i ako bih se razboljela nekoliko dana prije finala. Sjećam se da je mama stvarno dala sve od sebe da se tad oporavim, s voćem i tradicionalnom filipinskom inhalacijskom parom, gdje se sakrijete pod pokrivač ili deku s loncem ili zdjelom vruće vode koja se pari unutra. Pokušala sam jednostavno biti svoja, dati najbolje što mogu i sve prepustiti Bogu - naglasila je Renae Aceveda.

No jednoga dana voljela bi se i vratiti u nekoj drugoj ulozi jer smatra da bi bilo sjajno svjedočiti spektaklu talentiranih ljudi i razgovoru iza kulisa ekipe, voditelja i sudaca.

- 'Supertalent' uvijek daje sve od sebe sa svojom velikom produkcijom i moći biti dio nečega stvarno je super - rekla je Chriztel.

Foto: Luka Dubroja

Što se tiče pjesme koja joj je posebno bliska, a koju publika još nije imala priliku čuti, trenutačno je nema, no nada se da će u budućnosti biti više pozitivnih iskustava.

- Nadam se da ću moći nastaviti pjevati više i stvarati više glazbe koja će dirnuti ljude i koja će pokazati moje srce te slaviti Boga - istaknula je Renae Aceveda.

Osim stvari koje dobiva iz iskustva, trudi se biti normalno dijete te ne vidi razliku između sebe i vršnjaka. Kad ne pjeva ili ne nastupa, Chriztel je sasvim obična tinejdžerica/dijete u pidžami.

- Sjedim na svojoj udobnoj stolici za 'razmišljanje', ispred platna za slikanje ili laptopa s olovkom i papirom, a okolo knjige, sa slušalicama koje mi sviraju glazbu u ušima. Osjećam se opušteno kad radim nešto što me inspirira, poput umjetnosti ili pisanja, uz šalicu čaja, kolač i glazbu sa strane - pojasnila je Renae Aceveda.

Kad je riječ o autentičnosti u industriji koja često traži prilagodbu, svi je uvijek uče da ima dobar osjećaj za osobne vrijednosti, kako bi mogla ostati svoja i dati sve od sebe radeći stvari koje želi.

- Drago mi je što uživam u svim situacijama s kojima se susrećem, a to je zato što se moji roditelji brinu da je to nešto što može biti dobro i za mene - prokomentirala je Renae Aceveda.

Danas je najviše motivira budućnost koja je čeka.

- Najviše me motivira činjenica da sam jako uzbuđena zbog budućnosti i da sam svjesnija stvari koje za nju moram pripremiti. Sad sam u posljednjem razredu osnovne škole i za nekoliko mjeseci ući ću u drugačije okruženje. Kako ću biti starija, znam da će sve stvari i odluke koje sad radim utjecati na moju budućnost, pa me to najviše motivira - kaže Chriztel.

Iako je njezino "Supertalent" putovanje formalno završilo prije dvije godine, vjeruje da je zapravo tek počelo.