Sanja o velikoj obitelji, voli ribolov, glazbu i košarku. On je Antonio Agostini i trenutačno ga gledamo u ‘Divljim pčelama’ na RTL-u...
ZVIJEZDA 'DIVLJIH PČELA' PLUS+
Glumac Antonio Agostini za 24sata o Pedru Pascalu, glumi, ljubavi i Đurđici: Živim snove!
Čitanje članka: 12 min
Šarmantni glumac Antonio Agostini (30) pravo je osvježenje na malim ekranima gdje niže uloge u serijama. Na snimanje smo ga pozvali da nam barem nakratko utjelovi holivudskoga glumca Pedra Pascala, s kojim često padaju usporedbe. On se na to samo osmjehnuo. On je jača slavenska inačica, kako je rekao toga maglovitog dana u Zagrebu. Iako smo se osjećali kao u pravoj apokaliptičnoj seriji, nije nedostajalo smijeha. Ni zima nam nije teško pala. A nije polomljena ni jedna noga, mada je neumorno skakao ispred našeg objektiva. Razgovarali smo o poslu, obitelji, planovima, ljubavi... njegovoj preslatkoj Đurđici.
