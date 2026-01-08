Dottie objasnila zbog čega je Josipu dala prsten: 'Htjela sam mu pokazati da ga ja biram'

Dottie iz 'Ljubav je na selu' je za RTL.hr objasnila što se krije iza prstena kojeg je poklonila Josipu. Naime, ona tvrdi kako njena namjera nije bila zaprositi ga niti na bilo koji način govoriti o braku - već mu pokazati na poseban način da ga bira, kao što je i on nju na samom početku.

Foto: RTL

- Moja namjera s prstenom bila je dati mu nešto simbolično što predstavlja to da sam ga ja izabrala, baš kao što je on meni dao šibensku kapu kada je izabrao mene. To nije bila formalna prosidba - objasnila je Dottie, dodajući kako joj je ta gesta bila slatki i iskren način da izrazi svoje osjećaje.

Otkrila je kako je o poklonu razmišljala prije putovanja.

- Dok sam planirala romantično putovanje, znala sam da želim imati nešto za njega ako stvari između nas budu dobre. Kada sam vidjela prsten, osjetila sam da je savršen simbol i neočekivano iznenađenje - rekla je.

Foto: RTL

Prsten ima posebno značenje - na njemu se nalazi slovo 'S', koje simbolizira Šibenik i ronjenje (scuba diving). Nije znala hoće li mu ga dati, ali došla je pripremljena s prstenom. A kako su tijekom romantičnog putovanja proveli puno vremena zajedno i zbližili se, dala mu je prsten.

- Jako smo se zabavljali, vodili mnogo smislenih razgovora i postali vrlo bliski tijekom putovanja. Zato sam odlučila dati mu prsten -objasnila je.