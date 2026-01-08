Obavijesti

Show

Komentari 1
'LJUBAV JE NA SELU'

Dottie objasnila zbog čega je Josipu dala prsten: 'Htjela sam mu pokazati da ga ja biram'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Dottie objasnila zbog čega je Josipu dala prsten: 'Htjela sam mu pokazati da ga ja biram'
Foto: RTL

To nije bila formalna prosidba, rekla je i dodala kako je o poklonu razmišljala i prije putovanja te ga nabavila, ali nije znala hoće li mu ga dati. No kako su se zbližili, ona mu ga je poklonila

Admiral

Dottie iz 'Ljubav je na selu' je za RTL.hr objasnila što se krije iza prstena kojeg je poklonila Josipu. Naime, ona tvrdi kako njena namjera nije bila zaprositi ga niti na bilo koji način govoriti o braku - već mu pokazati na poseban način da ga bira, kao što je i on nju na samom početku.

Foto: RTL

- Moja namjera s prstenom bila je dati mu nešto simbolično što predstavlja to da sam ga ja izabrala, baš kao što je on meni dao šibensku kapu kada je izabrao mene. To nije bila formalna prosidba - objasnila je Dottie, dodajući kako joj je ta gesta bila slatki i iskren način da izrazi svoje osjećaje.

KRAJ PUTOVANJA Tomislav oduševio ljubavnim pismom, a Josip Kseniji darovao ključ svoje kuće: Bit ću ti cura!
Tomislav oduševio ljubavnim pismom, a Josip Kseniji darovao ključ svoje kuće: Bit ću ti cura!

Otkrila je kako je o poklonu razmišljala prije putovanja.

- Dok sam planirala romantično putovanje, znala sam da želim imati nešto za njega ako stvari između nas budu dobre. Kada sam vidjela prsten, osjetila sam da je savršen simbol i neočekivano iznenađenje - rekla je.

Foto: RTL

Prsten ima posebno značenje - na njemu se nalazi slovo 'S', koje simbolizira Šibenik i ronjenje (scuba diving). Nije znala hoće li mu ga dati, ali došla je pripremljena s prstenom. A kako su tijekom romantičnog putovanja proveli puno vremena zajedno i zbližili se, dala mu je prsten.

EMOCIJE NA VRHUNCU 'Hoćeš li mi biti dečko?' Slijede bitna pitanja u Ljubav je na selu
'Hoćeš li mi biti dečko?' Slijede bitna pitanja u Ljubav je na selu

- Jako smo se zabavljali, vodili mnogo smislenih razgovora i postali vrlo bliski tijekom putovanja. Zato sam odlučila dati mu prsten -objasnila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se
KRATKO POTVRDIO

Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se

Agostini je u seriji 'Divlje pčele' utjelovio Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi
U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare
VELIKA PROMJENA

U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare

Marija Bartulović (25) iz Blaca jedna od omiljenijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', nakon izlaska iz showa živi punim plućima, a svoje doživljaje i promjene redovito dijeli s pratiteljima na Instagramu.
Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča
IZAZVALA BURU REAKCIJA

Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča

Voditeljica Drugog programa Hrvatskoga radija Sabina Jaganjac izazvala je buru reakcija nakon što je zbog uključenog mikrofona u eter otišao njezin privatni razgovor u kojem je kritizirala nagradnu igru svoje kuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026