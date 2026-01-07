Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOCIJE NA VRHUNCU

'Hoćeš li mi biti dečko?' Slijede bitna pitanja u Ljubav je na selu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Hoćeš li mi biti dečko?' Slijede bitna pitanja u Ljubav je na selu
3
Foto: rtl

A kad se svi ponovno nađu na istom mjestu, uz dobru glazbu, ples i voditeljicu Anitu Martinović, stari osjećaji i nove nedoumice ponovno bi mogle izaći na vidjelo...

Na romantičnim putovanjima kandidata u 'Ljubav je na selu' emocije su dosegle vrhunac, od nježnih priznanja i hrabrih pitanja do neočekivanih dvojbi koje bi mogle promijeniti sve. Neki su spremni zakoračiti u zajedničku budućnost, dok drugi još traže riječ – i sebe.

LJUBAV JE NA SELU Romantika na vrhuncu! Dottie Josipu stavila prsten na ruku: 'Možda to tako rade u Kanadi'
Romantika na vrhuncu! Dottie Josipu stavila prsten na ruku: 'Možda to tako rade u Kanadi'

Jedan farmer iznenada će shvatiti da je možda napravio pogrešan izbor i krivu djevojku poveo na put, a neki će, uz cvijeće i osmijeh, pokušati izgladiti napete odnose.

Foto: rtl

Uz to, jedna romantična gesta pretvorit će običnu večer u trenutak koji se pamti, a ljubavna priča naći će se pred velikim ispitom povjerenja.

NE PROPUSTITE Zaruke u 'Ljubav je na selu'? Jedna osoba sprema poseban prsten za kraj putovanja
Zaruke u 'Ljubav je na selu'? Jedna osoba sprema poseban prsten za kraj putovanja

- Hoćeš mi biti dečko? Od ovog trenutka - upitat će jedna dama svog farmera i čekati njegovu reakciju.

Foto: rtl

Među jednim mladim parom rađa se nova dinamika, razlike se brišu, a pišu romantična pisma. No odluke tek trebaju pasti.

'LJUBAV JE NA SELU' Robert priznao: 'Istina je da sam se čuo sa Sanjom dok smo Ankica i ja bili na putovanju'
Robert priznao: 'Istina je da sam se čuo sa Sanjom dok smo Ankica i ja bili na putovanju'

A kad se svi ponovno nađu na istom mjestu, uz dobru glazbu, ples i voditeljicu Anitu Martinović, stari osjećaji i nove nedoumice ponovno bi mogle izaći na vidjelo.

Foto: rtl

O čemu je riječ i tko je novi par, pokazat će 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Dok vi patite u snijegu, Šime drži Maju za noge da visi
OTIŠLI NA BALI

FOTO Dok vi patite u snijegu, Šime drži Maju za noge da visi

Uz nekoliko fotografija sebe i Šime Eleza, Maja Šuput poručila je da '2026. godina može početi' i to - odmorom. Nakon što joj je cijeli prosinac bio ispunjen obavezama i koncertima, vrijeme je za malo uživanja u toplijim krajevima...
Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim serijama...
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim serijama...

Doznajte što vas očekuje ove srijede 7. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Cacau'...
Zaruke u 'Ljubav je na selu'? Jedna osoba sprema poseban prsten za kraj putovanja
NE PROPUSTITE

Zaruke u 'Ljubav je na selu'? Jedna osoba sprema poseban prsten za kraj putovanja

Dan prepun uzbuđenja dodatno će začiniti jedna posve neočekivana gesta - jedna će osoba iz džepa izvaditi prsten. "To me šokiralo", ovaj će dar izazvati pravu nevjericu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026