Doznajemo: Thompson ima novi bend, evo koliko će ih platiti za veliki koncert na Hipodromu...

Pet tisuća eura po glazbeniku! Toliko će, prema neslužbenim informacijama iz glazbenih krugova, članovi benda Marka Perkovića Thompsona zaraditi samo od koncerta koji se najavljuje kao glazbeni spektakl desetljeća. Pjevač je, neslužbeno doznajemo, već okupio novu postavu i krenuo s intenzivnim probama, a kako nam je potvrdio jedan od glazbenika blizak bendu, dogovorena cifra izazvala je pozornost i u profesionalnim glazbenim redovima.

Menadžer Zdravko Barišić do zaključenja ovog izdanja nije odgovarao na naše pozive.

Uoči jednog od najiščekivanijih glazbenih događaja godine – megakoncert Marka Perkovića Thompsona zakazanog za početak srpnja na zagrebačkom Hipodromu – glazbenu scenu i brojne obožavatelje iznenadila je vijest o odlasku jednog od najdugovječnijih članova njegova benda, bubnjara Ivice Bilića Ikea. Nakon gotovo dva desetljeća vjerne suradnje, Bilić je putem privatne objave na društvenim mrežama potvrdio kako je 24. travnja 2025. označio kraj njegova profesionalnog puta s popularnim glazbenikom.

– Završava moja dugogodišnja suradnja s MPT. Devetnaest godina suradnje brzo je prošlo. Hvala svim ljudima koje sam rado viđao po koncertima, hvala i svim kolegama s kojima sam dijelio binu, kao i svima koji su bili u službi koncerta – objavio je Bilić na svom Facebook profilu. Iako nije dao dodatna objašnjenja, tajming objave – neposredno uoči velikog spektakla pred čak pola milijuna ljudi – izazvao je brojna nagađanja u glazbenim krugovima i među fanovima. No, unatoč ovom iznenadnom razlazu, Thompsonov tim brzo je reagirao.

Foto: Instagram

Njegovo mjesto zauzet će Mario Klarić, 33-godišnji karlovački bubnjar i glazbeni producent. Klarić je već dobro poznato ime u domaćim glazbenim vodama. Tijekom karijere surađivao je s renomiranim izvođačima poput Massima i Ante Gela, a publika ga može prepoznati i kao redovitog člana glazbenih sastava u emisijama Hrvatske radiotelevizije. Glazbeno obrazovanje stekao je na prestižnoj akademiji u New Yorku, a bubnjeve svira još od djetinjstva. Uz Klarića, pojavile su se i informacije da bi oba sina Thompsonovog producenta Branimira Mihaljevića mogli biti uključeni u sastav benda za nadolazeći koncert.

Foto: INSTAGRAM

Thompson je tijekom svoje bogate karijere više od 10 puta mijenjao članove pratećeg benda, no uvijek je nastojao okupiti vrhunske glazbenike. Aktualnu postavu čine gitarist Tomislav Mandarić, član benda od 2005. godine, klavijaturist Duje Ivić, koji je pridružen 2010., te basist Ivan Dabro, koji svira s Thompsonom od 2016. godine.

Bend je tijekom godina bio glazbeni dom brojnim poznatim imenima. Tiho Orlić, jedan od Thompsonovih najbližih suradnika, s pjevačem je započeo suradnju još 1994. godine. Bio je prateći vokal, potom basist, zatim producent i voditelj benda. Njihov duet Stari se iz 2002. ostaje upamćen kao jedan od najemotivnijih trenutaka njihove suradnje, dok je dvije godine kasnije Orlić objavio pjesmu o "djevojci iz Mostara". Danas se posvetio solo karijeri, ali o Thompsonu i dalje govori s poštovanjem:

- Mi smo zauvijek prijatelji i braća. Radio sam za njega nekoliko aranžmana, produkciju, vodio bend... Radujem se svemu što on radi, s pjesmama ne griješi - rekao je Orlić.

Tiho Orlić nastupio na svoj rođendan na 13. Hrvatskoj noći u Frankfurtu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Niz bivših članova benda uključuje i Tončija Rubića – Totu, nekadašnjeg gitarista koji je nakon odlaska otvorio glazbenu prodavaonicu. Tu je i Saša Bulić Ujac, diskretni veteran domaće scene, poznat po radu s brojnim izvođačima od Thompsona do Jelene Radan. I Mario Salvador, sada član sastava Hrvatske ruže, ostavio je trag u bendu – upravo su Hrvatske ruže s Thompsonom izvele neslužbenu novu domoljubnu himnu 'Ako ne znaš što je bilo'.

Dalmatinsko zaleđe dalo je još jedno važno ime – bubnjara Marina Strmu, koji je karijeru gradio kroz grupu Anđeli iz Sinja. Tu su i Ante Pupačić – Pupi, kao i Damir Lipošek Keks, poznat po prijelazu iz Severinina benda u Thompsonov. Među bivšim članovima nalazi se i Fedor Boić, koji je sudjelovao u velikoj svjetskoj turneji – od Hrvatske do Australije, od Vukovara do Ljubuškog – u razdoblju od travnja 2007. do lipnja 2008.

Za produkcijski bogate koncerte odgovorni su bili i vrhunski instrumentalisti poput Damira Šomena te gitarističkog virtuoza Ivana Ivankovića, jednog od najcjenjenijih hrvatskih gitarista.

Zagreb: Promocija albuma Ora i labora Marka Perkovi?a Thompsona u kazalištu Histrion | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ove promjene u bendu dolaze u trenutku kada Thompson priprema najveći koncert karijere. Na Hipodromu ga očekuje pola milijuna ljudi, a svi s nestrpljenjem iščekuju kako će nova postava, uz neizbježni naboj emocija i energije, iznijeti ovaj glazbeni spektakl. Bilo da su dio sadašnjosti ili prošlosti, svi glazbenici koji su dijelili pozornicu s Thompsonom ostavili su neizbrisiv trag u njegovoj karijeri, ali i u srcima publike.

Radovi na zagrebačkom Hipodromu za koncert već su krenuli. Tvrtka iz Zagreba trebala bi postaviti 350 tona skela, dok bi produkcija u narednim danima trebala stići iz Dubaija. Prvobitni plan je bio da se s radovima za koncert krene početkom lipnja, no zbog složenosti bine od 30 metara visine i scenografiji od oko 110 metara širine krenulo se i ranije.

Kako nam govori sugovornik iz MUP-a, koji je dio tima za sigurnost oko koncerta, intenzivni sastanci s organizatorima traju. Što se tiče tehničkih detalja, mogao nam je tek potvrditi da će biti više od 50 ulaza na zagrebački Hipodrom.

- Koliko sam uspio vidjeti plan je da Hipodrom bude podijeljen na dva dijela, a kroz sredinu bi išao veliki koridor koji bi služio za prolazak ljudi. Svakako, sa svake strane planirana je i VIP zona - govori nam sugovornik. Ističe i kako bi novi veliki sastanak Civilne zaštite, koja sudjeluje u organizaciji, trebao biti u ponedjeljak. Neslužbeno se doznaje kako su iz MUP-a molili organizatore da podjele koncert na dva dana, ali oni to nisu prihvatili. Spominje se da bi trebalo u organizaciji, osiguranju i pomoći trebalo biti više od 20.000 ljudi.

Zagrebacki Velesajam prostor slavne povijesti, ali i vrlo neizvjesne budućnosti | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na raspolaganju će biti vatrogasci od Karlovca do Zagreba, a veliku ulogu imat će i Crveni križ kao i HGSS. Bina bi, kaže nam sugovornik, trebala biti visoka oko tri metra, a okolna scenografija bi trebala biti do 30 metara i 100 metara široka. Neslužbeno se može čuti i kako Thompsonov tim priprema show dronovima, a ostaje za vidjeti hoće li pjevač vratiti svoj popularni mač. Inače, kada se sva oprema dopremi na Hipodrom, predviđa se da će svakog dana u radove biti uključeno od 300 do 500 ljudi.

Tjednik Express je objavio kako su Thompsonovi prošlogodišnji povratnički koncerti u Imotskom i Dugopolju nisu samo oduševili desetke tisuća vjernih fanova, već su pokrenuli pravu poslovnu renesansu u njegovu carstvu.

Brojke govore same za sebe, Thompsonova tvrtka MP-TON d.o.o., u kojoj je suvlasnik sa suprugom Sandrom, ostvarila je u 2024. prihod od 542.227 eura. Za usporedbu, godinu ranije prihod tvrtke iznosio je tek 59.827 eura. Skok od vrtoglavih 807 posto. Ali to nije sve. Još impresivniji je podatak o dobiti - skromnih 783 eura iz 2023. pretvorilo se u pravih 384.141 euro prošle godine. To je rast kakav se rijetko viđa, ali jasno pokazuje koliko je nakon dvogodišnje stanke Thompson zaradio samo na dva koncerta. Tvrtka MP-TON i dalje ima samo jednog zaposlenog, čija je prosječna mjesečna plaća u 2024. iznosila 811 eura, nešto niže nego 2023., kad je bila 872 eura.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

No s obzirom na eksploziju prihoda i dobiti, jasno da je povratak na scenu i više nego isplativ. Međutim, pravi poslovni šok tek dolazi - Thompsonov tim nedavno je osnovao novu tvrtku - Infinite show d.o.o., registriranu u Zagrebu s temeljnim kapitalom od 2500 eura. Hoće li upravo ta tvrtka biti iza srpanjskog spektakla, koji mnogi s obzirom na broj prodanih ulaznica nazivaju i “koncert stoljeća”, pokazat će vrijeme.

Na čelu Infinite showa nalazi se Mirko Gudelj, Thompsonov dugogodišnji suradnik kojemu je povjereno upravljanje ovim golemim projektom u Zagrebu. U strukturi tvrtke su i Mate Gudelj, Ivan Ivkošić te Krešimir Leko, svi redom ljudi koji su već imali ključne uloge u organizaciji prošlogodišnjih Thompsonovih koncerata.

Nova poslovna strategija jasno pokazuje ambiciju koju ima pjevačev tim, koji se očito sad ujedinjuje. Još uvijek nije poznato na koji će način biti organiziran parking u Zagrebu za sve obožavatelje koji dolaze na koncert, spominjao se i parkiranje izvan grada.

Split: Thompson nastupao na duhovno-humanitarnom koncertu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL