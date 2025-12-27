FOTO Pogledajte atmosferu s Thompsonova koncerta u Areni
Atmosfera je veličanstvena. Domoljubna. Svi pjevaju u jedan glas. Koncert je krenuo pjesmom 'Ustani iz sjene'. Kada bi morao uspoređivati s Hipodromom, da u Arenu stane 100.000 ljudi, vjerojatno bi bila puma. Što se tiče cijene pića, ona je kao i na Hipodromu, nema nekih iznenađenja. Produkcija je super, kada je Marko zabio mač, Arena je gorila, ispričao nam je čitatelj koji je večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni.