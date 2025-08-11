Obavijesti

Dr. Boris Nemec doktorsku je kutu zamijenio mikrofonom

Dr. Boris Nemec bio je 23 godine uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju, liječio je Modrića, Rakitića, Mandžukića... Otkad je u mirovini, posvetio se glazbi, a na festivalu Marko Polo je njegova pjesma osvojila nagradu

Nakon 23 godine na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, gdje je bio rame uz rame s najvažnijim imenima hrvatskog sporta, dr. Boris Nemec okrenuo je novu stranicu u životu, onu glazbenu. Da nije samo dobar u dijagnostici, već i u interpretaciji ljubavnih stihova, dokazao je na ovogodišnjem festivalu Marko Polo u Korčuli, gdje je njegova pjesma "Ti si vrilo mog života" osvojila nagradu za najbolji tekst. Autor teksta je Krsto Juras, tvorac brojnih hitova Miše Kovača, a pjesmu je uglazbio Ivica Badurina.

