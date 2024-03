Dr. Nikola Milojević: 'Kate je jednostavna i draga, jednog dana će biti divna kraljica...'

Ona je baš divna i jednostavna osoba. Bio je privilegij upoznati je, a vidjeli ste da je predodređena za velike stvari, rekao nam je dr. Nikola Milojević. Živio je u Engleskoj od 11. godine, tamo se i školovao, a princezu Kate Middleton (42), koja je šokantnim video objavila u petak da ima karcinom, jednom je prilikom i upoznao. Bilo je to 2009. godine, kada je radio u jednoj londonskoj klinici.

- Došla je na neke neslužbene konzultacije. Bilo je to neformalno druženje. Bila je prijateljica glavne sestre i došla je kod nas u bolnicu. Povukli smo se i malo pričali, nije imala problema, ali dao sam joj savjet kako da očuva kožu. Sjećam se kako je bila jako jednostavna, iako se već znalo da je u vezi s Williamom, nisam siguran, možda su tada čak već bili i zaručeni. Jako draga osoba, željela je otići na podzemnu kad je završila s pregledom, mi smo inzistirali na taksiju, ipak je već bila poznata, znalo se da je postala dio kraljevske obitelji - ispričao nam je Milojević.

Kako nam je rekao, u kontaktu je s obitelji i prijateljima u Engleskoj. Špekulacije na sve strane, teorije zavjere, crne prognoze... sve je to djelovalo na njih.

- Već sam se i ja pitao što se događa, zašto nema nekog službenog objašnjenja. A nakon petka i njene objave, ipak mi je laknulo. Ima karcinoma koji su izlječivi, s kojima se dugo može živjeti. Nešto su uklonili, a to je bilo benigno, tako da mislim da se ne bi trebali bojati. Odnosno, vjerujem kako će ozdraviti i jednog dana biti predivna kraljica - rekao nam je dr. Milojević.

'Kate će pomoći u borbi protiv raka'

Pratio je zadnjih dana što se događa, pa i ovaj video koji je objavila princeza od Walesa. Danas je ugledan estetski liječnik, njegov otac Boško bio je "pionir" estetske kirurgije u Europi.

- Bio sam ja i na specijalizaciji kirurgije, abdomena. Ima situacija kad vidiš kakav je tumor, znaš da nema pomoći. Mislim da ovdje nije takav slučaj i smatram da je dobro da nisu otkrili kakav je karcinom. No, kažem, prema ovome što je objavljeno, mislim da se ne bismo trebali bojati i da će sve biti u redu - rekao je.

- Vidim da je mršavija, zbog posla pratim kako izgledaju, tijelo i lice, i mislim da je tu sve u redu. Vjerujem kako neće dugo bolovati, ove kemoterapije su tu za svaki slučaj. I ponavljam, jednog će dana biti divna kraljica, a da će sada svojim humanitarnim radom pomoći u borbi protiv raka - predviđa dr. Nikola Milojević.

Javnost je, kaže, isto senzibilizirana. A kako i neće, bez obzira na antagonizam spram kraljevske obitelji. No, ovdje je, ističe, ipak nešto drugo u pitanju.

- Princeza Kate je omiljena, a zbog princeze Diane ona će imati privatnost kakvu zaslužuje. I ona i William su dragi ljudi, zapravo, to je pravo lice kraljevske obitelji, ta njihova obitelj. I Kate je omiljena, ljudi ju uvažavaju. Cijela je nacija sada malo uzdrmana, prvo se saznalo da od karcinoma bolje kralj Charles III., a sada i princeza. Nije im lako, ali kraljevska obitelj sada će imati poštovanje i podršku - rekao je dr. Milojević.

Razgovarali smo i sa stručnjakom za protokol Zdeslavom Perkovićem koji nam je komentirao cijelu situaciju o princezi Kate.

- Sve teorije zavjere o princezi Kate su poništene ovom iskrenom, emotivnom i nadahnutom izjavom. Za ovu izjavu izabrano je točno određeno mjesto u njenom domu u Adelaide Cottageu u Windsoru. Kako njezina djeca sada imaju školske praznike, sada idu u Sandringham gdje će cijela obitelj biti na okupu. Oni su čekali da djeca odu na praznike kako bi im majka mogla priopćiti ovu vijest i približiti im što to znači njezina bolest - započeo je Perković.

Emocije, hrabrost, ponos

Istaknuo je kako je princeza odabrala točno određeno mjesto, na klupici na travnjaku, kako bi priopćila javnosti ovu vijest. U pozadini se vide narcisi, a to je inače cvijet koje razne udruge diljem svijeta koriste kao simbol borbe protiv raka.

- U ovim teškim trenucima je ona htjela dati jednu simboliku, poveznicu na sve one koji boluju od raka. Ona je vidno mršavija, blijeda je, međutim, pokazala je emotivnost, hrabrost i ponos. I sam kralj Charles je, kako je izjavio njegov glasnogovornik, rekao da je ponosan na nju i na njezinu hrabrost - objasnio je stručnjak pa nam otkrio kakav je sada protokol.

- Princ William će sada uzeti pauzu do 17. travnja kada će se posvetiti supruzi i djeci. Kako sada stoji u najavama, izgleda da neće toliko sudjelovati u kraljevskim dužnostima. Pretpostavljam da će to ponovno preuzeti kraljica Camilla, najmlađi kraljev brat, princ Edward i njegova supruga Sophie - ispričao je Perković.

Stručnjak smatra kako da će oni uspjeti ispuniti sve kraljevske dužnosti. Istaknuo je i da kraljevska obitelj tradicionalno provodi uskršnje jutro na misi u kapeli Sv. Georgea, gdje je pokopana kraljica Elizabeta II. i njezin suprug, princ Philip, u sklopu dvorca Windsor.

- U ovom slučaju sigurno neće biti princa Williama, princeze Kate i njihove djece. Oni će se držati zajedno u ovim teškim trenucima - zaključio je.

Kralj Charles (75) pružio je podršku princezi Kate nakon što je otkrila da boluje od raka. Glasnogovornik Buckinghamske palače rekao je za Page Six da je Charles ponosan na Kate zbog njezine hrabrosti da govori o ovome. Nakon što su zajedno boravili u bolnici, Charles je ostao u kontaktu sa svojom snahom u proteklih nekoliko tjedana, rekao je glasnogovornik dodajući da će on i Camilla pružati podršku obitelji kroz ovo teško razdoblje.

Vijest o dijagnozi dolazi gotovo dva mjeseca nakon što je Charles otkrio da boluje od raka. Njemu je rak otkriven nakon što je bio podvrgnut zahvatu benignoga povećanja prostate.

- Dijelim svoju dijagnozu s javnosti kako bih spriječio nagađanja i u nadi da bi to moglo pomoći u razumijevanju javnosti za sve one širom svijeta koji također boluju od raka - rekao je Charles.

Podrška brata Jamesa

Brat princeze Kate, James, oglasio se nakon što je ona otkrila da joj je dijagnosticiran rak. Na Instagramu joj je posvetio emotivnu poruku.

- Tijekom godina, zajedno smo prebrodili mnogo toga. Kao obitelj, i ovo ćemo prebroditi zajedno - napisao je James. Objavio je i njihovu zajedničku fotografiju iz djetinjstva. Ispod njegove objave su se javili brojni pratitelji i princezi zaželjeli brz oporavak.

- Kate je jako sretna što ima predivnu obitelj koja ju podržava - pisali su mu. Inače, James je od Kate mlađi šest godina, a vrlo su povezani.

Osim Jamesa, podršku su princezi poslali i princ Harry te njegova supruga Meghan Markle.

- Želimo zdravlje i oporavak Kate i obitelji te se nadamo da će to moći raditi u privatnosti i u miru - poručili su joj.

Daily Mail, The Sun, The Times samo su neki od britanskih medija na čijim naslovnicama se pojavila princeza Kate. Izjave princeze od Walesa o bolesti britanski mediji su pohvalili kao hrabre. The Sun piše o 'Hrabroj Kate', dok je Daily Mail napisao - 'Jednom se mora usredotočiti samo na sebe'.