Dr. Quinn nakon četiri razvoda opet je zaljubljena, a priznaje: 'Nikada nisam bila sretnija'

Britanska glumica i zvijezda serije 'Dr. Quinn, žena vrač', Jane Seymour (72) potvrdila je putem društvenih mreža vijest o ljubavnoj vezi s gitaristom Johnom Zambettijem.

Bivša 'Bondova djevojka' pohvalila se novom fotografijom na Instagramu.

Foto: Instagram

- Nisam nikada bila sretnija - napisala je u opisu, a pratitelji su ih pohvalili.

- Drago mi je jako, John je stvarno dobar; Lijepi ste par, zaslužuješ biti sretna;, I izgledaš sretno; Prekrasni ste - komentirali su njezini obožavatelji.

John bi mogao biti peta sreća

Tijekom bogate karijere, glumica se četiri puta udavala i rastajala, a prvi je put pred oltar stala s Michaelom Attenboroughom 1971. godine. Nakon dvije godine njihova je ljubav pukla, a Jane je utjehu pronašla u njegovu prijatelju Geoffreyju Planeru, s kojim je godinu dana bila u braku.

Treći put se udala za Davida Flynna, s kojim je dobila dvoje djece, a nakon što su se 1992. godine razveli, zaljubila se u Jamesa Kreacha, s kojim je dobila blizance. Zajedno su bili sve do 2015. godine, kada su objavili da službeno nisu više u braku.

Foto: Instagram

Osim velike slave koju joj je donijela serija 'Doktorica Quinn, žena vrač', Jane se može pohvaliti i kako je bila jedna od djevojaka Jamesa Bonda odnosno utjelovila je tu ulogu u nastavku 'Živi i pusti umrijeti' 1973. godine.

Foto: IMDB/screenshot

Glumica se tri puta skinula za Playboy, a posljednji put to je učinila prije četiri godine, čime je postala najstarija žena koja se skinula za naslovnicu poznatog časopisa.

Priznala estetske zahvate

Godinama je izazivala divljenje zbog mladolikog izgleda, i to nakon što je negirala bilo kakve estetske zahvate, no kasnije ih je ipak priznala.

Foto: Instagram

U emisiji 'Steph's Packed Lunch' progovorila je o korekcijama na kojima je bila, pa je priznala kako je s 40 godina bila na operaciji povećanja grudi, a tijekom 90-ih godina, kada je bila na vrhuncu slave, odvažila se i na lagano podizanje kapaka.

Ipak, jednu stvar oštro negira i tvrdi da se na takvo nešto nikad ne bi odvažila.

- Facelifting nisam nikada radila, to su me puno puta pitali, ali to ne znači da mislim da nitko drugi to ne bi trebao raditi - potvrdila je jednom prilikom, a pisao je tako Daily Mail.

Tajna izgleda

Podsjetimo, objasnila je i kako je tajna njezinog izgleda pilates, jedan obrok dnevno i uživanje u čaši vina i tamnoj čokoladi. Usto voli hodati, a kaže kako nikad nije na dijeti i da vjeruje da si treba ugađati, no umjereno.

Foto: Instagram

- Šetam po plaži, vježbam pilates. Pokušavam ostati u formi i jesti zdravo, ali nikad nisam na dijeti i slično, sve je umjereno i to djeluje na mene - podijelila je Jane jednom.