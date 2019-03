Dragan i Monika nakon showa: 'Ona mu je na kraju oprostila'

U finalnoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' na pitanje voditeljice Marijane Batinić ni Dragan ni Monika nisu potvrdili da su zajedno.

- On je u kontaktu s puno cura koje su bile u showu, tko zna tko mu je zaista cura - izjavila je Monika, koja je gubila strpljenje s neodlučnim farmerom.

Marijana je kasnije neke od kandidata ostavila nasamo kako bi riješili ranije nesuglasice i sporne situacije, pruživši im tako još jednu šansu. Moniki se nije svidjela Draganova suzdržanost te je inzistirala da farmer odluči želi li biti s njom u vezi.

- Ne mislim da je on sposoban uopće biti samo s jednom ženom i to mi se nimalo ne sviđa. On nikako da odraste - rekla je Monika u finalu, a Dragan se pritom nemušto izvlačio.

Foto: RTL

Čini se kako bi Dragan želio kandidatkinju promijeniti.

- Problem je tvoja ljubomora. U meni nije problem i ti to trebaš riješiti - bio je za promjenu izravan Dragan, što Moniki nije sjelo i odlučila je da ne želi više forsirati odnos u kojem se ne osjeća dovoljno dobro tretirano te je rekla kako je među njima gotovo.

Ipak, par je izmijenio poljubac pomirenja na samom kraju, a Dragan je pod pritiskom rekao kako voli svoju odabranicu.

Da je par zajedno i nakon showa tvrde neki od komentatora na društvenim mrežama, dok su mišljenja oko toga je li mu Monika uopće trebala oprostiti podijeljena.

Foto: RTL

- Oni su jedini par koji je ostao skupa i sretno im - napisala je jedna od komentatorica showa, a druga potvrdila kako ih je vidjela nakon snimanja.

Unatoč tome što su, čini se, Dragan i Monika pronašli ljubav, mnogi se pitaju je li mu ona uopće trebala pružiti još jednu priliku.

- Dragan sramoti muški rod. Vrpolji se na stolici i na svako pitanje odgovara protupitanjem, dok nervoznim pogledom traži izlaz iz situacije - napisao je jedan od gledatelja showa.

Publici se očigledno nije svidjela Draganova nezainteresiranost u posljednjim trenucima showa pa su mu uputili kritike.

- On ni sam ne zna što bi. Monika je super cura i bedak je ako ju je izgubio - pišu.