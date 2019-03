Paulina otvoreno Jovanu: 'Bit ću sama u sobi pa dođi pričati'

Završno okupljanje pokazalo je da za neke parove još uvijek možda ima nade. Kod Marka u Miljevcima okupilo se zanimljivo društvo, a Marko je ispred 'gradske cure' Mile i osebujne kaubojke Ksenije izabrao Rasemu.

- Kad sam ga vidjela, pomislila sam on je kao James Bond, Agent 007 - izjavila je na imanju Ksenija, no Marko ju ipak nije odabrao.

Foto: RTL



Iako je ranije zaključio da među njima postoji ljubav, Marko je kasnije bio vidno suzdržaniji te je Marijani pojasnio kako za sve treba puno više vremena od ovoga, što se Rasemi nije svidjelo. Na kraju su oboje rekli kako se vole, ali Marko će morati požuriti.

- Nije bio korektan, nije zaslužio ni da budem ogorčena - rekla je Mila, a Rasema je komentirala kako pored nje ionako nitko nema šanse.

Foto: RTL

Kod Dragana je također bilo burno. Monika, Rebecca i Mira nisu se najbolje slagale, a najveća afera dogodila se Rebeccinim odlaskom s drugim društvom u izlazak, što joj stasiti farmer nije mogao oprostiti. Pobijedila je Monika, ali među njima se nije dogodilo priželjkivano.

- On bi sigurno birao mene da sam ostala i da me nije izbacio zbog toga - komentirala je Rebecca, kojoj se gotovo identičan 'incident' dogodio i u jednoj od ranijih sezona, a naljutilo ju je što je Dragan sve ispričao pred kamerama.

Foto: RTL

Na Marijanino pitanje ni Dragan ni Monika nisu potvrdili da su zajedno.



- On je u kontaktu s puno cura koje su bile u showu, tko zna tko mu je zaista cura - izjavila je Monika.

Foto: RTL

U Istri kod Željka, Maja Lena je zakuhala situaciju te je zbog spletki na tulumu farmer prvo izbacio Ružu. Umjesto nje se pojavila Paulina i dodatno uzburkala atmosferu. Neiskrenost je koštala i Maju pa su u završni dvoboj za romantično putovanje i Željkovo srce ušle Jacqueline i Paulina, a pobijedila je Slovenka.

- Željko nije moj tip muškarca, a ne znam ni je li iskren - rekla je Jacqueline te time pokazala da između nje i Željka nema ljubavi.

Foto: RTL

Maja Lena je zaključila da je Željko vjerojatno zaljubljen u nju.

- Odmah nakon snimanja on je došao k meni, nikome drugome. Ja sam ga zamolila da me izbaci zbog posla - ispričala je Maja Lena, a Željko je rekao kako bi Ružu svejedno izbacio prvu.

Marijana je neke od kandidata ostavila nasamo kako bi riješili ranije nesuglasice, pruživši im tako još jednu šansu. Moniki se ne sviđa Draganova suzdržanost te je inzistirala da farmer odluči želi li biti s njom u vezi.

Foto: RTL

- Ne mislim da je on sposoban uopće biti samo s jednom ženom i to mi se nimalo ne sviđa. On nikako da odraste - rekla je Monika, a Dragan se pritom nemušto izvlačio.

Čini se kako bi Dragan želio kandidatkinju promijeniti.

- Problem je tvoja ljubomora. U meni nije problem i ti to trebaš riješiti - bio je za promjenu izravan Dragan, što Moniki nije sjelo i odlučila je da ne želi više forsirati odnos u kojem se ne osjeća dovoljno dobro tretirano te je rekla kako je među njima gotovo.

Foto: RTL

Iskren razgovor pokušali su imati Jovan i Ružica.

- I dalje mi je stalo do tebe, ali žao mi je što sam uopće došla na tvoju farmu i sve uništila - rekla je Ružica.

Foto: RTL

Potreseni Jovan pokušao je pojasniti u čemu je bio problem, ali brzo je zaboravio Ružicu kad su se pojavile Ivana i Paulina.

- Ti si meni je**n, znaš to i mislim da sam i ja tebi. Bit ću poslije sama u sobi pa dođi ako želiš se družiti. Treba iskoristiti ovu večer - rekla mu je fatalna Paulina, a zavodnik Jovan se zacrvenio.

Jovan nije znao što reći na ponudu pred kamerama te se nastavio smijuljiti.

Foto: RTL

- Ne znam hoće li biti hopa cupa, ali napaljena sam i mi imamo kemiju - rekla je Paulina i stavila ponudu na stol, dok je novu šansu Jovan odlučio pružiti i Ivani.



Da igra na više kolosijeka Jovan je potvrdio ostavljajući šansu za ljubav i Ružici, a dolazak u sobu potvrdio je Paulini, na njezino vidno zadovoljstvo.

Foto: RTL

Nešto manje turbulentno bilo je na Markovoj farmi, a s porazom se nije mogla pomiriti Mila.

- Vrijeme je da priznaš da ste imali dogovor da ti ostaješ i prije nego li smo mi došle. To bi bilo korektno - inzistirala je.

Dragan se na samom kraju pokušao iskupiti izjavivši da ipak voli Moniku te je među posvađanim parom pao poljubac pomirenja, a kandidati su nastavili s feštom.