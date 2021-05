Farmer Dragan i njegova finalistica Olja preselili su se s mora na kopno i za svoje romantično putovanje odabrali Kopački rit no, ono nije počelo baš idilično.

- Bila sam uzbuđena i bilo mi je drago što ga vidim. Bilo je, po meni, romantično - rekla je Olja kada je nakon pauze od snimanja prvi put vidjela farmera.

Draganu je na prvu, za oko zapela Oljina modna kombinacija.

I jedan i drugi bili su spremni za dozu akcije stoga su se za početak odlučili na vožnju kanuima.

- Provoditi vrijeme s Oljom je dosta zanimljivo jer ona je sama po sebi zanimljiva i kreativna. Žena koja mi definitivno odgovara - rekao je Dragan.

No, njihova opuštena vožnja ubrzo se pretvorila u žestoku raspravu. Naime, Dragan se jako naljutio nakon što ga je Olja poprskala veslom te joj naredio da izađe iz kanua. Ona to isprva nije htjela napraviti, ali on nije odustajao dok to nije učinila.

- Da je on u nekoj šali ili na neki drugi način meni rekao: 'Olja, ti si mene smočila, hajde sad lijepo izađi iz čamca'. Ne! On je mene ucijenio, a ja ne podnosim ucjene - ispričala je uzrujana Olja.

- Ostavljam te ovdje - poručio joj je Dragan i odveslao dalje, a Olja mu je zaprijetila da ga čeka kratka, ali slatka osveta.