Dragana progovorila o showu i estetskim operacijama: Uvijek nešto komentiraju, ne dotiče me

Kandidatkinje su se smjestile na farme kod svojih odabranika, a jedna od upečatljivijih je zasigurno taksistica Dragana Krupljanić (39).

Dragana se prijavila i otišla na farmu kod Hrvoja, a između njih dvoje su se već prvi dan pojavile iskre. U intervjuu za RTL je otkrila kakav je bio njezin prvi dojam kada je upoznala farmera, pričala je o komentarima na društvenim mrežama i otkrila nešto o svojim estetskim operacijama.

Foto: rtl

- Prvi dojam? Bio je uredu, izgledao je lijepo i činio mi se jako iskren. Nije baš nešto komunikativan, no nije zao nimalo. Nisam se mogla zamisliti na prvu s njime, ali nikad se ne zna - rekla je Dragana.

Progovorila je i o svojim protukandidatkinjama, Suzani i Marini.

- Nisam sa Suzanom bila dobra na početku, ali kasnije sam postala uredu jer sam, kad smo došle na farmu, morala s njom biti u dobrim odnosima. Inače, uvijek gledam samo sebe - rekla je o Suzani i onda komentirala Marinu:

Foto: RTL

- Nije da nisam bila oduševljena, ona je meni normalno došla, bila je nasmijana i pomislila sam da ćemo si biti dobre. Ona je očito sve krivo shvatila kako ju je Suzana odmah krenula ogovarati. Vjerojatno joj se odmah nisam ni ja svidjela.

Dragana je otvoreno pričala i o svojim estetskim operacijama, a priznala je da je radila samo jednu - usta.

Foto: RTL

- Radila sam usta prije osam godina i to tako stoji. Za to sam se odlučila jer sam imala izrazito mala usta. Ne mogu reći, u čelo stavljam botoks. Navikla sam na razne komentare, pogotovo muškarci kada su sa ženama, uvijek netko nešto komentira, ali to me više ne dotiče - priznala je.

Foto: RTL

Najčitaniji članci