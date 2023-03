Dragana: Ušla sam u sobu, a on je ležao tamo otkopčanog šlica! Suzana: Ma bilo mu je vruće...

Drugi je tulum u 'Ljubav je na selu' bio pun tenzija između farmera i kandidatkinja, a jedna od njih posebno se naljutila na svog.

Farmer Hrvoje taj dan nije bio za tulumarenje pa je otišao leći u sobu. Ubrzo je za njim otišla i njegova 'zlatna' djevojka Suzana, kojoj je zasmetalo što je otišao sa zabave. Dragana je primijetila da su oboje nestali pa ih je otišla potražiti.

- Nešto mi je govorilo da ga moram ponovno provjeriti. Nisam vidjela ni Suzanu ni Mirelu ni Paulinu na tulumu. Onda sam se samo uputila njemu u sobu - rekla je Dragana, dok je trčala do sobe kako bi vidjela što njezin farmer radi.

Foto: RTL

- U sobi sam zatekla Suzanu kako sjedi pored njega, a on leži, raskopčane košulje - rekla je Dragana koja je u trenutku kada je ušla s njima u sobu upitala Hrvoja zašto leži otkopčan.

- Raskopčanog šlica i napola gaćice dolje - dodala je.

Foto: RTL

Oboje su tvrdili kako se između njih ništa nije dogodilo, a Suzana je pokušala smiriti situaciju i objasniti Dragani što je bilo.

- Šlic mu je bio otkopčan i kad sam ja ušla. On je bio sav otkopčan jer je bio mokar kao miš. On se znojio. Njemu nije bilo dobro - poručila je Suzana, a njezina protukandidatkinja nije joj baš povjerovala na riječ.

Foto: RTL

- Nisam to uopće očekivala od Suzane, koliko se predstavljala na jedan način, da je pristojna i poštena djevojka - kazala je, a Hrvoje je dodao kako smatra da je Dragana bila malo ljubomorna.

- Dragana je sama kriva, još se puno toga može izdogađati. Ništa nije bilo, ljudi moji, i to je to. Dečko me ni poljubio nije, ruž je bio postojan - i Suzana je pokušala smiriti situaciju.

- Ona je očajna. On nju za*ebava. Ja sam tu - rekla je taksistica Dragana kroz smijeh.

Foto: rtl

