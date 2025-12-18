Dragica je bila najstarija u šestoj sezoni 'Života na vagi', imala je 123 kg: Evo kako sada izgleda

„Sve sam to postupno uvodila u svakodnevni život. U početku je bilo zahtjevno, ali s vremenom je postajalo lakše jer sam bila sve snažnija. Nisam nailazila na prepreke, dapače, svaki novi dan davao mi je dodatnu motivaciju da ustrajem u svom cilju“, ispričala je Dragica prije nekoliko godina za RTL. | Foto: Instagram/Dragica Ceković