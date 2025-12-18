Dragica je bila najstarija u šestoj sezoni 'Života na vagi', imala je 123 kg: Evo kako sada izgleda

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' Dragica Ceković (64) u šestoj je sezoni bila najstarija natjecateljica, a i danas je primjer koliko upornost i disciplina mogu promijeniti život. Iako je show daleko iza nje, ne odustaje od vježbanja i zdravih navika
Dragica na svom Instagram profilu često dijeli trenutke s treninga, a videi iz teretane svaki put izazovu oduševljenje.
U 'Život na vagi' je ušla sa 123 kilograma, a u trenutku izlaska iz emisije vaga je pokazivala 116 kilograma.
Iako ima 64 godina, Dragica i dalje uporno trenira i ne odustaje.
Po povratku kući nakon showa nije dopustila da se stari obrasci ponašanja ponovno uvuku u njezin život.
Umjesto toga, odlučila je nastaviti s onim što je u emisiji naučila – redovitim vježbanjem, uravnoteženom prehranom i većom razinom fizičke aktivnosti.
„Sve sam to postupno uvodila u svakodnevni život. U početku je bilo zahtjevno, ali s vremenom je postajalo lakše jer sam bila sve snažnija. Nisam nailazila na prepreke, dapače, svaki novi dan davao mi je dodatnu motivaciju da ustrajem u svom cilju“, ispričala je Dragica prije nekoliko godina za RTL.
U show se prijavila u trenutku kada je shvatila da joj višak kilograma ozbiljno narušava kvalitetu života.
Kaže da joj zdrava prehrana više ne predstavlja odricanje, već rutinu. Obroke priprema sama, a odlazak u teretanu postao joj je sastavni dio tjedna, ponajviše zahvaljujući treneru koji joj je, kako ističe, bio velika podrška i poticaj.
O svojoj transformaciji Dragica je govorila i prije dvije godine u RTL Direktu, kada je otkrila da je ukupno skinula 43 kilograma.
Prisjetila se kako su se njezine prehrambene navike drastično promijenile. Nekadašnja kuhinja prepuna zaprški, kruha i teških jela zamijenjena je laganijim obrocima, s manje tjestenine i bez kruha.
