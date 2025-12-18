Obavijesti

I DALJE DIŽE UTEGE

Dragica je bila najstarija u šestoj sezoni 'Života na vagi', imala je 123 kg: Evo kako sada izgleda

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' Dragica Ceković (64) u šestoj je sezoni bila najstarija natjecateljica, a i danas je primjer koliko upornost i disciplina mogu promijeniti život. Iako je show daleko iza nje, ne odustaje od vježbanja i zdravih navika
Dragica na svom Instagram profilu često dijeli trenutke s treninga, a videi iz teretane svaki put izazovu oduševljenje. | Foto: RTL
Dragica na svom Instagram profilu često dijeli trenutke s treninga, a videi iz teretane svaki put izazovu oduševljenje. | Foto: RTL
