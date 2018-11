Drago Ćosić o životu i karijeri: 'Htjeli su da budem svećenik'

"Da ima grob, došla bih mu, zapalila svijeću. I rekla bih mu: Sine, čekaj me. Živa ne mogu k tebi na nebo."

Prošlo je pet godina otkad je 2014. u emisiji 'Svlačionica' Roberta Knjaza (47) gostovao sportski novinar i dugogodišnji HRT-ov komentator Drago Ćosić (60).

U drugoj sezoni kultne emisije Ćosić je govorio o njegovim skromnim počecima, studentskom životu i događajima koji su vodili njegovoj uspješnoj profesionalnoj karijeri.

Rođen je 20. rujna 1958. u Gornjoj Vrućici, u Bosni i Hercegovini, a odrastao je u velikoj obitelji. S obzirom na to da su njegovi roditelji morali odgajati osmero djece, Ćosić je odrastao u iznimno teškim uvjetima. Da bi mogao uzdržavati obitelj i pomagati im oko novca, tada 16-godišnji Drago otišao je u zadarsko sjemenište gdje se mislio zarediti za svećenika.

- Kad imaš 16 godina, ne razmišljaš previše o takvim stvarima. U to vrijeme to je bio jedan od izlaza, načina da obitelj preživi - rekao je Ćosić.

Foto: Screenshot/ Nakon dvije godine, jedan od najpoznatijih sportskih novinara odlučio je otići iz sjemeništa i posvetiti se pravoj ljubavi - novinarstvu.

Na pitanje kad se prvi put javila njegova ljubav prema sportu i komentiranju utakmica, Ćosić je odgovorio da se u sportskom novinarstvu vidio još od malih nogu.

- Imao sam pet godina i išao sam kod susjeda gledati televiziju jer mi u ono vrijeme nismo imali televiziju. Kucao sam susjedu i molio ga da me pusti da gledam nogomet. Onda sam, negdje u sebi, već zamišljao i radio prijenose. Ja sam odmalena želio biti ono što radim danas. Mene je televizija fascinirala - rekao je Knjazu.

Knjaz je zatim Dragu odveo u studentski dom Stjepan Radić kako bi se prisjetio studentskih dana. Naime, sportski novinar u tom je domu proveo čak šest godina, a dvije godine živio je i kao ilegalac.

Upisao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, ali se na trećoj godini odlučio 'prebaciti' na novinarstvo koje ga je više zanimalo. S obzirom na to što je bio slabijeg financijskog stanja, uz studiranje je morao i raditi da bi si priuštio život u Zagrebu.

- Bilo je to jedno teško razdoblje, ali danas sam sretniji zbog toga. Jer znam da sam to sve što sam napravio, napravio svojim trudom, radom, zalaganjem i željom da ostvarim to što sam zamislio. Da sam do toga došao nekim lakšim putom, možda sve ovo ne bih toliko cijenio - rekao je Ćosić.

Ćosić je na terenu zaigrao i teniski meč sa sportskim komentatorom i svojim kolegom s HRT-a Mićom Dušanovićem koji ga je uvjerljivo pobijedio.

Foto: Screenshot/ Ćosić je s Knjazom podijelio i kako je završio na televiziji.

- Morao sam proći audiciju, bila je to prva audicija u povijesti televizije Zagreb. 95 nas je bilo, a samo 5 nas je prošlo. Imao sam sreću da sam napisao vijest o božićnim drvcima na zagrebačkom trgu koji su 20 dana nakon Nove godine još uvijek ostali onako tužni, jadni, pokidanih ukrasa, osušenih grana... Smatrao sam da je to zapravo rugoba i da nije ukras grada. Sutradan je ta moja vijest objavljena u Zagrebačkoj panorami, a kad smo došli na drugi dan testiranja, tadašnji urednik izdvojio me iz cijele skupine i rekao 'Čestitam, kolega, što se nas tiče, vi ste primljeni, pokazali ste da imate novinarsku žicu - rekao je.

Foto: Screenshot/ U Zagrebačkoj panorami radio je tri godine kao honorarac, ali njega je oduvijek zanimao samo sport.

- Malo pomalo sam se stalno šuljao oko sportske redakcije. Nakon tri godine, uspio sam se ubaciti u sportski program jer je to bila moja životna želja - priznao je Ćosić.