Drake predstavio omot albuma 'For All the Dogs' koji je nacrtao njegov petogodišnji sin Adonis

Kanadski reper Drake (36) uskoro će objaviti novi album 'For All The Dogs', a omot albuma nacrtao je njegov sin Adonis (5). Fotografiju omota je podijelio na društvenim mrežama, a rezultati su oduševili njegove obožavatelje.

Adonis je nacrtao, čini se, bijelog psa s crvenim očima, a ponosan otac ga je u opisu fotografije i potpisao kako bi se znalo da je on zaslužan za sliku. Objavu je do sada lajkalo više od 2.9 milijuna ljudi, a u komentarima su se nizale riječi hvale za Adonisa.

- Dečko ima budućnost u umjetnosti - jedan je od komentara. 'Ovo se ne može pobijediti', 'Mladi Warhol u nastajanju', 'Dečko je talentiran', pisali su drugi. Brojni su ga uspoređivali s legendarnim umjetnicima poput Picassa i Van Gogha.

Foto: Instagram

Drake još uvijek nije otkrio detalje o albumu, ali se zna da će sadržavati stihove portorikanskog repera Bad Bunnyja i reperice Nicki Minaj.

Drake je Adonisa dobio s umjetnicom Sophie Brussaux. Ispočetka je demantirao da je dijete njegovo, kad je ona tvrdila da je reper otac. Očinstvo je potvrdio 2018. godine na svom albumu 'Scorpion'. Iako Drake i Sophie danas nisu zajedno, ostali su u dobrim odnosima te zajedno odgajaju sina.