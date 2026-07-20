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'DRAKEOVO PROKLETSTVO'

Drake se kladio na Argentinu pa izgubio 1,5 milijuna dolara...

Piše Maša Mai Čigir,
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Drake se kladio na Argentinu pa izgubio 1,5 milijuna dolara...
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Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS
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Drake je pretrpio još jedan gubitak na kladionicama nakon finala Svjetskog prvenstva

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Kanadski reper Drake izgubio je nevjerojatnih 1,5 milijuna dolara nakon što se kladio na pobjedu Argentine nad Španjolskom u finalnoj utakmici. Drake je uložio sedmeroznamenkasti iznos putem platforme za klađenje Stake uoči finala i mogao je osvojiti više od 5,1 milijuna dolara da je Argentina osvojila trofej. Umjesto toga, poraz Argentine dodao je još jedno poglavlje dugogodišnjem praznovjerju koje okružuje reperova sportska predviđanja. Naime, obožavatelji su tijekom godina krenuli upotrebljavati izraz 'Drakeovo prokletstvo' nakon što su primijetili kako svaki od timova kojima reper pruži javnu podršku ili se pak kladi na njih, na kraju izgubi.

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Praznovjerje je postalo toliko poznato da postoji web stranica, TheDrakeCurse.com, koja prati njegova klađenja i popis nesretnih sportskih ishoda povezanih s peterostrukim dobitnikom Grammyja. Njegov posljednji neuspjeh dolazi samo nekoliko dana nakon još jednog skupog kockanja. Ranije ovog tjedna, Drake je navodno izgubio zasebnu okladu od milijun dolara nakon što je podržao irske UFC zvijezde Conora McGregora da pobijedi Maxa Hollowaya.

U veljači ove godine reper je navodno izgubio milijun dolara jer se kladio na pobjedu New England Patriotsa protiv Seattle Seahawksa na Super Bowlu LX., a oklada na pobjedu Jannika Sinnera protiv Carlosa Alcaraza na US Openu stajala ga je dodatnih 300.000 dolara.

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Foto: CHRIS YOUNG/PRESS ASSOCIATION

No, Drake je 2022. godine dobro prognozirao pa je zaradio milijun dolara okladom na pobjedu Argentine u finalu Svjetskog prvenstva u Kataru. Rođen kao Aubrey Drake Graham, umjetnik koji se nalazi na vrhu ljestvica ostaje jedna od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda unatoč nedavnom nizu neuspjeha u klađenju.

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