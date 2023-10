Drakea nazivaju nasljednikom Lepe Brene: Gdje god idem, ideš i ti brate, mi smo Jugoslaveni!

Kanadski reper Drake (36) uskoro će objaviti dugo najavljivani album 'For All The Dogs', a najavio ga je pjesmom '8AM in Charlotte', a jedan dio teksta, posebno će biti zanimljiv publici s Balkana.

U jednom dijelu govori kako je njegov prijatelj s kojim je surađivao na više pjesama, reper 21 Savage konačno dobio 'zelenu kartu' te će moći putovati izvan SAD-a, a iskoristio je zanimljive usporedbe.

- Where I go, you go, brother, we Yugoslavian - stoji u pjesmi, što bi u prijevodu značilo 'Gdje god ja idem, ideš i ti brate, mi smo Jugoslaveni', a u nastavku je rekao da se sad osjeća 'kao Čehoslovak'.

Fanovi su se našalili i da je reper nasljednik Lepe Brene zbog njezine pjesme 'Jugoslovenka'.

Uz to, uz spotu glumi Drakeov sin Adonis Graham (5), koji u prvom dijelu objašnjava kako je napravio, odnosno nacrtao omot albuma, što je oduševilo obožavatelje na društvenim mrežama.

Netom nakon objave pjesme koja je privukla pozornost obožavatelja iz regije, Drake je u emisiji 'Table for one' otkrio da planira uzeti stanku od glazbe.

- Bit ću iskren, moram se usredotočiti na svoje zdravlje, prije svega. Ništa ludo, ali samo, kao, želim da ljudi budu zdravi u životu - rekao je te objasnio da već godinama ima problema s želucem.

Objasnio je da će 'na neko vrijeme, možda godinu dana, zaključati vrata svojeg studija'.