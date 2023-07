Drake otkrio zašto se nikad nije htio vjenčati: 'Čini mi se kao da je to stvar iz drevnih vremena'

Američki reper Drake (36) progovorio je u podcastu 'The Really Good Podcast with Bobby Althoff' o svom ljubavnom životu. Pjevač se nikada nije vjenčao, a sada je otkrio zašto.

- Ne znam. Čini mi se kao da je to stvar iz drevnih vremena. Mislim da jednom hoću. Smatram da ne mogu pružiti nekome ono što bi tražili. Samo dosljednost. Moj život i posao su mi prioriteti - rekao je glazbenik. Voditelj ga je pitao je li to i zato što želi 'spavati okolo' s različitim ženama, a Drake je to odmah demantirao.

Foto: Sean Kilpatrick/PA Images/PIXSELL

- Ne želim se vjenčati jer ne želim nekog razočarati - dodao je.

Drake je tijekom godina bio u vezama s brojnim slavnim osobama, uključujući Tyru Banks, SZA-u i Rihannu. Međutim, rekao je kako se ne bi mogao vjenčati za nekog tko je poznat.