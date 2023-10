Drakeov sin (6) objavio pjesmu: Repao je i plesao s vršnjacima

Sin kanadskog repera Drakea (36) krenuo je očevim stopama. Maleni Adonis (6) ušao je u glazbene vode i objavio prvu pjesmu.

Izbacio je pjesmu 'My Man Freestyle' na tatinom YouTube kanalu. U spotu Adonis igra košarku sa svojim prijateljima, a u nekoliko se kadrova pojavljuje i sam Drake.

Pjesmu je napisao s reperom Lil Essom, a objavio ju za šesti rođendan.

Prisjetimo se, Adonis je oslikao naslovnicu Drakeovog posljednjeg albuma, 'For all the dogs'. Dječak je u nekoliko intervjua koje je dao sa poznatim ocem oduševio i raznježio publiku.

O Adonisovoj majci se vrlo malo zna, a dugo se nije niti znalo da reper ima sina. Adonisa je dobio u kratkoj vezi sa francuskom umjetnicom Sophie Brousseau. Otkrio je da ima sina 2018., kada je objavio pjesmu 'The story of Adonis', a tada je priznao da u početku nije bio siguran je li Adonis zaista njegov sin jer mu nimalo ne liči.

- Da budem iskren, napravio sam test za utvrđivanje očinstva za svog sina, no rekli su mi da se nešto poremetilo u transportu i da ne mogu biti sto posto sigurni u rezultat. Bila je to vrlo čudna situacija. Nisam htio reći cijelom svijetu da je to moj sin ako nije - rekao je Drake.