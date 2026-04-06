Drama iza kulisa spota Alke Vuice. Bivša misica Batarelo: 'Privedena sam u postaju...'

Snimanje novog spota Alke Vuice za pjesmu 'Rata-ta-ta-ta', koju izvodi s Damirom Martinovićem Mrletom iz Leta 3, pretvorilo se u dramu. Bivša misica Ana Batarelo je surađivala s njima na projektu, a na društvenim mrežama je napisala kako je radi filmskih rekvizita, triju strojnica intervenirala policija.

- Nakon što sam pristala sudjelovati u snimanju i realizaciji videa za novu pjesmu Alke i Mrleta (Let 3) 'Rata-ta-ta-ta' dogodila se situacija koju ću dugo pamtiti. Privedena sam u policijsku postaju te otpužena da su mi oduzete tri strojnice Hrvatske vojske - započela je svoju objavu Batarelo.

U objavi je nastavila kako su nakon cijelodnevnog snimanja spota došli u hotel gdje su ih svi 'srdačno dočekali i iskazali veliko poštovanje prem Alki i Mrletu', kao i da su ostavili rekvizite koje su posudili iz Jadran filma na recepciji kako bi stigli na večeru.

Nakon večere su, navodi dalje u objavi, otišli spavati. No nju je probudio poziv s recepcije.

- 'Ana Batarelo, možete li, molim vas sići na recepciju? Imamo problem s vašim oružjem'. Naravno, odmah sam pristala, ali začuđeno. Nazvala sam Alku, koja me nije htjela pustiti samu, pa je sišla sa mnom - napisala je te dodala kako ih je na recepciji dočekao zaštitar iz jedne zaštitarske tvrtke koji je bio 'vidno uznemiren'.

- Već je pozvao policiju. Uspavana i pomalo nervozna, pokušala sam mu objasniti da se radi o rekvizitima za koje imamo potvrdu korištenja te da nisu opasni i da sam ih ostavila na sigurnom mjestu kako ih netko ne bi ukrao. No, unatoč objašnjenju, inzistirao je da policija dođe - napisala je.

U komentarima ispod njezine objave javila se i Alka Vuica: 'Bilo je stvarno strašno i nikako ne mogu zaspati... Ne mogu vjerovati u kakvom vremenu živimo! Slobodniji smo bili za vrijeme ‘Rata-ta-ta’... o Jugoslaviji da i ne govorim'.

Ani je poručila: 'Žao mi je što sam ti dala 'oružje' i što si ga preuzela za moj video pa sada odgovaraš kao da si terorist. Kažu - 'oduzete su ti tri strojnice', a nisi ni zapucala!'

Vuica je na kraju svoju objavu zaključila stihovima nove pjesme: 'Oprosti, zlato, ali kao što poručuje moja nova pjesma ‘Rata-ta-ta-ta’: stalno nas je*u oni koji su svoj zadnji metak odavno ispalili'.