Alka Vuica: Jedva čekam unuka da nas sve malo pomladi...

Kantautorica Alka Vuica, iako će uskoro postati baka, veseli se pozornici i kolegama kao prvih dana svog estradnog života. Krajem tjedna otvarala je Porin s Lukom Nižetićem, Letom 3 i pjesmom 'Ljubim te do krvi' i tad nam otkrila kako se priprema na ulogu bake, kao i sve o svom impresivnom stajlingu. Njezin sin Arijan i snaha Dora Šitum očekuju sina.

- Da, da, u srpnju ću postati baka. Ne osjećam se kao baka, ali valjda je to neki osjećaj koji dođe. Veselim se, naravno. Već sam davno priželjkivala da budem baka i da nas pomladi neko malo unuče, da donese ljubavi, radosti. To je uvijek lijepo kad se obnavlja ljubav u obitelji - istaknula je Alka.

Split: Svečana dodjela 33. glazbene nagrade Porin

Ubrzo nakon nje i njezina kolegica Gianna Apostolski iz showa 'Tko to tamo pjeva' postat će baka.

- To je nevjerojatno, razlika nam je u mjesec dana. Sve se dogodilo naglo, tako da radujemo se. Ona čeka unučicu - smijala se Vuica.

Ime za unuka još nisu odabrali.

- Još se dogovaramo. Meni se nešto sviđa, a mom sinu Arijanu drugo i tak. Najvažnije je da on i Dora izaberu - istaknula je Alka.

Na Porinu se isticala u visokim crvenim čizmama, mini haljini s dubokim dekolteom, ogrtaču s likom Fride Khalo i frizurom inspiriranom Amy Winehouse.

- Nešto od odjeće je iz Dubrovnika, a nešto iz Zagreba. Čizme su s Temua. Stajling sam ja, malo Amy Winehouse, malo Frida - rekla nam je Vuica te dodala kako se oko kombinacije, naravno, posavjetovala s Damirom Martinovićem Mrlom iz Leta 3.

Porin joj je ove godine nažalost izmaknuo. Vuica potpisuje tekst za pjesmu 'Zamisli' koju izvodi Josipa Lisac.

- Porin sam dobila 2010. s Josipom za 'Živim po svome', ali mislim da nije u redu da ne postoji nagrada za najbolji tekst. To bi trebalo postojati, a ne da je sve uklopljeno u nagradu za pjesmu - objasnila je pa dodala: 'Ne znam prepoznaje li ih struka ili ne, ali fale i Grše i Vojko V. Imamo mlade koje treba vidjeti. Mislim da se cijela priča mora malo modernizirati'.

Otkrila nam je i kako će provesti Uskrs: 'Uskršnje, naravno. Prvo misa, onda uskršnji doručak, ručak, druženje s prijateljima, molitva. Uskrs volim kao blagdan, čak mi je na neki način drži od Božića jer Božić se nekako iskomercijalizirao i pomiješao se s tim konzumerizmom, poklonima. To ne volim. Uskrs je baš pravi kršćanski praznik koji obnavlja vjeru'.