Alka Vuica ganula emotivnom čestitkom svom sinu: 'Ove ćeš godine postati otac, sretan ti!'

Naša poznata kantautorica Alka Vuica podijelila je s pratiteljima na Instagramu emotivnu rođendansku čestitku upućenu sinu jedincu, Arianu Vuici (37). Uz montažu fotografija svog sina, pjevačica mu je poručila kako će i sam uskoro iskustiti čari roditeljstva.

- Ljubavi moja, ne mogu vjerovati da je prošlo toliko godina… od kad sam te iznijela na ovaj svijet… Ove godine postat ćeš otac po prvi put i vjerujem da ćeš osjetiti svu bezgraničnu i Božansku ljubav kakvu ja za tebe osjećam. Sretan ti rođendan, sine moj i neka ti je sve blagoslovljeno. Nek tvoj put prati Božja zaštita i ljubav. Volim te punoooo" - napisala je u opisu objave.

Ispod objave redale su se brojne čestitke. 'Sretan rođendan divnom čovjeku, a mami veliko bravo', 'Arianu sve najbolje, i Alki sve najbolje', pisali su.

Prije par mjeseci je Vuica otkrila da će postati baka. Njezin sin, inače uspješni glazbeni producent, i zaručnica Dora Šitum čekaju svoje prvo dijete, a Alka je ranije ispričala da se prinovi jako veseli te da ima lijep odnos s budućnom snahom.

- Obožavam moju Doru. Ona je umjetnica, slikarica, akademska i šminkerica. Poznajemo se već par godina jer šminka na Novoj TV. Jako volim Doru i super se svi slažemo. Jako sam sretna što se ona i Arijan tako dobro slažu i vole. Želim im puno sreće - rekla je za IN Magazin.