Obavijesti

Show

Komentari 2
PONOSNA MAJKA

Alka Vuica ganula emotivnom čestitkom svom sinu: 'Ove ćeš godine postati otac, sretan ti!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Alka Vuica ganula emotivnom čestitkom svom sinu: 'Ove ćeš godine postati otac, sretan ti!'
Foto: Instagram

Vuica je sinu Arianu čestitala rođendan emotivnom objavom na društvenim mrežama. On očekuje svoje prvo dijete, a Alka nije skrivala koliko se tome veseli

Naša poznata kantautorica Alka Vuica podijelila je s pratiteljima na Instagramu emotivnu rođendansku čestitku upućenu sinu jedincu, Arianu Vuici (37). Uz montažu fotografija svog sina, pjevačica mu je poručila kako će i sam uskoro iskustiti čari roditeljstva. 

- Ljubavi moja, ne mogu vjerovati da je prošlo toliko godina… od kad sam te iznijela na ovaj svijet… Ove godine postat ćeš otac po prvi put i vjerujem da ćeš osjetiti svu bezgraničnu i Božansku ljubav kakvu ja za tebe osjećam. Sretan ti rođendan, sine moj i neka ti je sve blagoslovljeno. Nek tvoj put prati Božja zaštita i ljubav. Volim te punoooo" - napisala je u opisu objave.

Ispod objave redale su se brojne čestitke. 'Sretan rođendan divnom čovjeku, a mami veliko bravo', 'Arianu sve najbolje, i Alki sve najbolje', pisali su. 

Prije par mjeseci je Vuica otkrila da će postati baka. Njezin sin, inače uspješni glazbeni producent, i zaručnica Dora Šitum čekaju svoje prvo dijete, a Alka je ranije ispričala da se prinovi jako veseli te da ima lijep odnos s budućnom snahom. 

DORA ŠITUM Tko je buduća snaha Alke Vuice? S njenim sinom očekuje prvo dijete, evo čime se sve bavi...
Tko je buduća snaha Alke Vuice? S njenim sinom očekuje prvo dijete, evo čime se sve bavi...

- Obožavam moju Doru. Ona je umjetnica, slikarica, akademska i šminkerica. Poznajemo se već par godina jer šminka na Novoj TV. Jako volim Doru i super se svi slažemo. Jako sam sretna što se ona i Arijan tako dobro slažu i vole. Želim im puno sreće - rekla je za IN Magazin. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026