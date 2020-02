Drama kod Kardashianki: Khloe i Kylie okomile se na Kourtney

U 18. sezoni emisije 'Keeping Up with the Kardashians' bit će vjerojatno još više drame koja se uglavnom odnosi na Kourtney Kardashian (40). Kako pišu strani mediji, došlo je do napetosti u obitelji jer je Kourtney izjavila kako više neće snimati.

- Odlučila sam provesti više vremena kao mama i uložiti više energije u sve to. Međutim, to nije kraj. Mislim da ćete morati vidjeti više u 18. sezoni koja se još ne emitira, ali se snima - rekla je reality zvijezda sredinom listopada za Entertainment Tonight.

- Trenutno sam sretna i zadovoljna svojim blagoslovima, ali definitivno ima trenutaka kad želim napustiti show. Život je kratak i želiš biti sretan - rekla je nedavno Kardashianka. Još prije tri godine govorila je da se želi maknuti od realityja koji prati svaki korak njezine obitelji.

Međutim, to nije jedina drama koja se vrti oko Kourtney. Obitelj Kardashian bila je na zabavi nakon Oscara, gdje su se doimali kao da kvalitetno provode vrijeme zajedno. Međutim, Khloe (35) je nakon toga na Twitteru objavila status kojim je optužila Kourtney da joj je upropastila noć.

- Zašto Kylie Jenner i ja dopuštamo da nam Kourtney upropasti noć - napisala je.

Međutim, čini se kako se osim Khloe, Kourtney zamjerila i Kim (39). Već mjesecima rastu tenzije među sestrama. Nekoliko puta su se bez ustručavanja posvađale pred kamerama u svom showu 'Keeping Up With The Kardashians'.

Napetost u njihovom odnosu primijetila se i na crvenom tepihu dodjele nagrada 'People's Choice Awards' u Los Angelesu. Upitali su ih što su odjenule, međutim, Kourtney nije znala izgovoriti ime brenda.

- Jedino je važno da sve nosimo KKW Diamonds parfem. To sve nosimo - rekla je Kim i tako reklamirala svoju novu liniju parfema, a potom je odbrusila sestri, govoreći joj kako ju je spasila, budući da ne zna ni kojeg dizajnera nosi. Ona se obranila govoreći kako samo nije znala izgovoriti ime.

