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UŠAO JOJ I U STAN! PLUS+

Drama Mirte Šurjak: 'Muškarac me uhodi šest godina. Na silu bi želio biti sa mnom, bojim se...'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 4 min
Drama Mirte Šurjak: 'Muškarac me uhodi šest godina. Na silu bi želio biti sa mnom, bojim se...'
Foto: Petar Glebov/PIXSELL.

Novinarku Mirtu Šurjak godinama uznemirava muškarac koji se navodno u nju zaljubio te joj je stalno za petama. Gurnuo joj je oca u stranu i agresivno ušao u stan u Splitu

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Sportska novinarka HRT-a iz Splita, Mirta Šurjak, već godinama ne živi normalan život u potpunosti. Strah, nelagoda i neprestano osvrtanje iza sebe dio su njezine svakodnevice još od 2020. godine.

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