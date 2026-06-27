Novinarku Mirtu Šurjak godinama uznemirava muškarac koji se navodno u nju zaljubio te joj je stalno za petama. Gurnuo joj je oca u stranu i agresivno ušao u stan u Splitu
UŠAO JOJ I U STAN! PLUS+
Drama Mirte Šurjak: 'Muškarac me uhodi šest godina. Na silu bi želio biti sa mnom, bojim se...'
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Sportska novinarka HRT-a iz Splita, Mirta Šurjak, već godinama ne živi normalan život u potpunosti. Strah, nelagoda i neprestano osvrtanje iza sebe dio su njezine svakodnevice još od 2020. godine.
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