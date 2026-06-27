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DRAMA SPLIĆANKE

FOTO Mirta Šurjak jedna je od najljepših sportskih novinarki, a postala je meta progonitelja

Splićanka nam je ispričala kako ju progoni muškarac koji želi biti s njom. Slao joj je slike i pisma, pokušao joj upasti u kuću, dolazio joj je na posao...
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Sportska novinarka Mirta Šurjak, otkrila nam je kako od 2020. godine ne vodi život kakav je dotad vodila. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Sportska novinarka Mirta Šurjak, otkrila nam je kako od 2020. godine ne vodi život kakav je dotad vodila. | Foto: Robert Anic/PIXSELL

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