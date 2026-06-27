DRAMA SPLIĆANKE
FOTO Mirta Šurjak jedna je od najljepših sportskih novinarki, a postala je meta progonitelja
Splićanka nam je ispričala kako ju progoni muškarac koji želi biti s njom. Slao joj je slike i pisma, pokušao joj upasti u kuću, dolazio joj je na posao...
FOTO Sve za ljepotu! Naši slavni ne boje se ići 'pod nož': Sredili su grudi, usne, presađuju kosu
Drama Mirte Šurjak: 'Muškarac me uhodi šest godina. Na silu bi želio biti sa mnom, bojim se...'
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