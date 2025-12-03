Stela Rade nam je otkrila: Veseli me pomisao da postoji šansa za odlazak na Eurosong

Ne bih komentirala razloge otkazivanja prošlogodišnjeg koncerta u Zelini, zapravo nisam nikad ni saznala pravi razlog niti me on previše zanima, ne ulazim u to. Sretna sam što sam ove godine pozvana od gradonačelnice, veselim se i pozivam sve ljude da dođu i da se dobro zabavimo, kaže mlada glazbenica Stela Rade, koju je nakon iznenadnog otkazivanja prošlogodišnjeg nastupa pola sata prije početka izvođenja na zelinskom Adventu nova gradonačelnica Eva Jendriš Škrljak pozvala da nastupa na ovogodišnjem 27. prosinca. Time želi ispraviti nepravdu kojoj je multitalentirana pjevačica bila izložena.

- Prošle godine nastup Stele Rade otkazan je tik pred početak. To je bila situacija s kojom se nisam mogla i ne mogu složiti. Upravo zato odlučila sam reagirati i ispraviti ono što je učinjeno. Način na koji se tad postupalo prema mladoj izvođačici smatrala sam nedostojnim i prema njoj i prema našim sugrađanima - ističe Jendriš navodeći kako će ovaj put Stela biti dočekana otvorenih ruku i s poštovanjem kakvo svaki izvođač zaslužuje.

Foto: Instagram

Podsjetimo, razlozi skandala otkazivanja prošlogodišnjeg nastupa izazvali su negodovanje, kako publike, tako i samog organizatora. Tadašnji gradonačelnik Hrvoje Koščec naveo je kako TZ kao organizator manifestacije Advent u Zelini nije zabranio nastup, nego se isti nije mogao održati zbog nepoštovanja ugovora sklopljenog između TZ-a i organizatora, tj. tvrtke Univerzal Servis Promet.

- Sklopljenim ugovorom zakupac se obvezao da će u slučaju organizacije bilo kakvih dodatnih događanja, mimo ugostiteljske djelatnosti, tražiti prethodno odobrenje organizatora, odnosno Turističke zajednice. U ovom slučaju zakupac nije tražio odobrenje za nastup Stele Rade - naveo je tad.

No Mario Pošta iz navedene tvrtke smatrao je kako iza otkazivanja stoje "osobni razlozi i interesi direktorice Turističke zajednice Marinke Zupčić Mubrin".

- Na temelju Ugovora bio sam ovlašten organizirati, između ostalih ugostiteljskih usluga, i nastup dva izvođača, po svojem izboru i o svojem trošku. Dakle, prema dogovoru imao sam pravo dovesti dva izvođača te prve koje sam angažirao bili su Full Time band, dok je drugi izbor pao na Stelu Rade. No dva sata prije početka nastupa Stele Rade iznenada sam zaprimio Izjavu o raskidu Ugovora s obrazloženjem da sam prekršio odredbe istog, iako u samom ugovoru, a niti u Izjavi o raskidu nije jasno navedeno koje bi to odredbe uopće bile - naveo je uz napomenu da je "pojašnjenje za otkazivanje tadašnje direktorice TZ-a Zeline bilo to što je Stela Rade nastupala u 'Zvezdama Granda' i da je smatra turbofolk pjevačicom".

- Očito je da se radi o osobnim razlozima direktorice koja nije dopustila nastup zbog nekih vlastitih interesa i bez opravdanih razloga. Napominjem kako je Stela Rade bila moj izbor iz razloga što je nastupala i na adventu u Gradu Zagrebu, ima bogat repertoar pjesama koje izvodi na svojim nastupima te je izrazito profesionalna i stvara odličnu atmosferu, koja i priliči aktualnom dobu godine - naveo je tada Pošta.

Foto: Luka Dubroja

No mlada Stela ne osvrće se više na to, nego se fokusira na budućnost.

- Prošla godina bila je ispunjena putovanjima i koncertima po cijeloj Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj. Upravo sam saznala da sam prošla na Doru pa ću sada sav svoj rad podrediti tome. Veseli me pomisao da postoji šansa za odlazak na Eurosong. Puno radim, ove godine izdala sam puno autorskih pjesama, što me jako veseli i sad nastavljam korak po korak ka nečem većem - zadovoljno zaključuje Stela.

Zagreb: Glazbenica Stela Rade | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL