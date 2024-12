Drama na rođendanskoj večeri! Jamie Foxx završio na šivanju, reagirala i policija: Istraga traje

Jamie Foxx (57) završio je na šivanju u petak, i to nakon slavlja svog rođendana u jednom restoranu u Los Angelesu.

- Bio je na rođendanskoj večeri kada je netko sa susjednog stola bacio čašu na njega i pogodio ga u usta - naveli su njegovi glasnogovornici za Page Six te dodali da ima nekoliko šavova i oporavlja se.

- Došla je i policija te je ovaj incident sada u njihovim rukama - dodali su. Iz same policije kratko su priopćili kako je do incidenta došlo oko 22 sata te da je došlo do fizičkog napada. I dalje sve istražuju.

Svjedoci su za strane medije ispričali da su ljudi, koji su sjedili za susjednim stolom, bili 'bezobrazni i vulgarni' prema Foxxu, a on ih je zatim zamolio da ga ostave na miru jer je bio s obitelji. Nakon toga je netko na njega bacio čašu koja ga je pogodila u lice.

Prije incidenta su glumca fotografi ulovili ispred restorana kako daje autograme obožavateljima. Rekao je tada kako je zahvalan što je doživio još jedan rođendan.

- Ovo je prekrasno jer nisam znao hoću li uopće biti ovdje da ga proslavim - rekao je.

Prije nekoliko sati oglasio se i na društvenim mrežama te napisao: 'Vrag je laž. Ovdje ne može pobijediti. Hvala svima koji ste se molili i provjeravali kako sam. Kada vam je svjetlo jako, pokušavaju vam unijeti tamu, ali ne znaju na što ste spremni. Svjetla su sjajna - napisao je i zahvalio svima koji su pogledali i i koje je inspirirao specijal na Netflixu 'What Had Happened Was...'

Podsjetimo, glumac je u travnju prošle godine hitno hospitaliziran, a detalje oko svog zdravstvenog stanja je dugo držao dalje od javnosti. U specijalu koji je nedavno izašao na Netflixu je objasnio da je imao moždano krvarenje koje je dovelo i do moždanog udara.