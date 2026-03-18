VLADA LJUBOMORA

Drama u Gospodinu Savršenom ne jenjava! Anastasia: 'Ja više ne želim biti s njima u sobi!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL

Novo jutro u vili donijelo je novu dozu napetosti. Anastasia je objasnila kako su joj neke djevojke pokazale drugu, nimalo ugodnu stranu

Djevojke su novi dan u 'Gospodinu Savršenom' započele analizom odnosa, tračevima i, što je najvažnije, strateškim preslagivanjem unutar spavaćih soba. Čini se da je raspodjela kreveta postala ključno bojno polje. Nakon burne noći, jedna od glavnih tema postala je odluka o promjeni sobe, što je bio jasan pokazatelj pucanja dosadašnjih saveza.

- Odlučila sam da više ne želim biti u sobi s Antonelom i Kajom - izjavila je Anastasia, objašnjavajući kako su joj neke djevojke pokazale drugu, nimalo ugodnu stranu.

Foto: RTL

- Jednostavno ne želim dijeliti tu energiju s njima u toj sobi. Ne želim ih uopće gledati - odlučno je dodala, naglašavajući potrebu za stvaranjem prostora u kojem se osjeća sigurno.

Smiljana nije mogla ne prokomentirati pomirenje Nuše i Anastasije.

- Kad se raskine prijateljstvo, kod mene je sutra kraj. I to je to - kazala je.

Foto: RTL

Iza svih sukoba i preslagivanja, kao glavni motiv provlači se ljubomora. Prema riječima Anastasije, Antonela je otvoreno priznala da joj smeta pažnja koju Anastasia i Nuša dobivaju.

- Antonela je rekla da joj ide na živce to što ja i Nuša imamo toliko pažnje... Jer ona nema. To je sama izjavila - kazala je Anastasia.

- Najgore mi je to kad je netko delulu i pokušava svima dokazati da ono što on radi je ispravno, a tuđe ništa ne valja. Na kraju ste ruku pod ruku, vi ste nas sve zeznule. To mi se ne da i baš mi je naporno - prokomentirala je Antonela.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

