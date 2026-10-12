Repera su odvezli iz zatvora u New Jerseyju. Vratio se prije svitanja, a zasad nije poznato kako je ozlijedio glavu
Drama u zatvoru! Diddy završio na hitnoj zbog ozljede glave
Američki reper Sean 'Diddy' Combs (56) u subotu je oko jedan sat ujutro napustio savezni zatvor FCI Fort Dix u New Jerseyju u vozilu hitne pomoći zbog ozljede glave, piše Page Six. Izvori iz zatvora tvrde da mu je trebala liječnička pomoć te da su ga vjerojatno odvezli u obližnju bolnicu. Zasad nije poznato kako je ozlijedio glavu.
Prema istim izvorima, ozljeda nije bila opasna po život. Diddy se prije svitanja vratio u zatvor. Bio je pri svijesti i mogao je normalno razgovarati. Njegovi predstavnici znaju za incident i prate njegovo zdravstveno stanje.
Krajem rujna pojavile su se tvrdnje da je reper u zatvoru imao povlastice koje drugi zatvorenici nemaju. Prema NBC Newsu, navodno je koristio nedopušteni mobitel, pio alkohol i dobivao masaže. Drugi zatvorenici navodno su mu pripremali posebne obroke i čistili ćeliju.
Nakon tih tvrdnji zatvorska uprava premjestila ga je u posebnu jedinicu. U srpnju je također završio u toj jedinici nakon tučnjave s drugim zatvorenikom, o kojoj je izvijestio TMZ. Promijenio se i datum njegova izlaska na slobodu. Umjesto 21. siječnja 2028., trebao bi izaći 2. ožujka iste godine. Uprava zatvora nije objasnila zašto je promijenila datum njegova izlaska na slobodu.
Diddy služi kaznu od četiri godine i dva mjeseca zatvora. Porota ga je u srpnju 2025. proglasila krivim po dvije točke optužnice za prijevoz osoba radi prostitucije, a sud mu je u listopadu izrekao kaznu. Porota ga je oslobodila optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i sudjelovanje u zločinačkom udruženju.
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