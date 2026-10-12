Obavijesti

Show

Komentari 0
USRED NOĆI

Drama u zatvoru! Diddy završio na hitnoj zbog ozljede glave

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Drama u zatvoru! Diddy završio na hitnoj zbog ozljede glave
5
Foto: OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Repera su odvezli iz zatvora u New Jerseyju. Vratio se prije svitanja, a zasad nije poznato kako je ozlijedio glavu

Admiral

Američki reper Sean 'Diddy' Combs (56) u subotu je oko jedan sat ujutro napustio savezni zatvor FCI Fort Dix u New Jerseyju u vozilu hitne pomoći zbog ozljede glave, piše Page Six. Izvori iz zatvora tvrde da mu je trebala liječnička pomoć te da su ga vjerojatno odvezli u obližnju bolnicu. Zasad nije poznato kako je ozlijedio glavu.

ISPLIVALI NOVI DETALJI Diddy neće uskoro slobodu! Evo što se sve događa u zatvoru
Diddy neće uskoro slobodu! Evo što se sve događa u zatvoru

Prema istim izvorima, ozljeda nije bila opasna po život. Diddy se prije svitanja vratio u zatvor. Bio je pri svijesti i mogao je normalno razgovarati. Njegovi predstavnici znaju za incident i prate njegovo zdravstveno stanje.

Foto: OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI

Krajem rujna pojavile su se tvrdnje da je reper u zatvoru imao povlastice koje drugi zatvorenici nemaju. Prema NBC Newsu, navodno je koristio nedopušteni mobitel, pio alkohol i dobivao masaže. Drugi zatvorenici navodno su mu pripremali posebne obroke i čistili ćeliju.

VIP TRETMAN Otkriveno kako Diddy provodi dane u zatvoru! Ima mobitel, a drugi čiste za njim i kuhaju mu
Otkriveno kako Diddy provodi dane u zatvoru! Ima mobitel, a drugi čiste za njim i kuhaju mu

Nakon tih tvrdnji zatvorska uprava premjestila ga je u posebnu jedinicu. U srpnju je također završio u toj jedinici nakon tučnjave s drugim zatvorenikom, o kojoj je izvijestio TMZ. Promijenio se i datum njegova izlaska na slobodu. Umjesto 21. siječnja 2028., trebao bi izaći 2. ožujka iste godine. Uprava zatvora nije objasnila zašto je promijenila datum njegova izlaska na slobodu.

Sean "Diddy" Combs attends trial in New York federal court
Foto: Jane Rosenberg

Diddy služi kaznu od četiri godine i dva mjeseca zatvora. Porota ga je u srpnju 2025. proglasila krivim po dvije točke optužnice za prijevoz osoba radi prostitucije, a sud mu je u listopadu izrekao kaznu. Porota ga je oslobodila optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i sudjelovanje u zločinačkom udruženju.

FILE PHOTO: 2018 Vanity Fair Oscar Party - Arrivals - Beverly Hills
Foto: Danny Moloshok

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drama u Eliti! Laura Prgomet je otkrila: 'Spavali smo bez zaštite i bojimo se da sam sad trudna'
U KONTROVERZNOM SHOWU

Drama u Eliti! Laura Prgomet je otkrila: 'Spavali smo bez zaštite i bojimo se da sam sad trudna'

Laura Prgomet otvoreno je razgovarala o svojim strahovima od trudnoće nakon intimnog odnosa s Filipom Carem, dok je istovremeno priznala da je zaljubljena u drugog natjecatelja
Što šminka i filteri sve mogu! Maja Šuput svaki je dan kao druga osoba, pogledajte fotke
BLISTA UZ NOVOG DEČKA

Što šminka i filteri sve mogu! Maja Šuput svaki je dan kao druga osoba, pogledajte fotke

Naša pjevačica često na objavljenim fotkama izgleda drugačije nego uživo, a male 'nesavršenosti' lako prikrije filterima. U tome joj često pomogne i prijatelj Marko Grubnić, koji je za fotke postao maher
Doznajemo detalje posljednjeg ispraćaja Gorana Bareta
ODLAZAK ROCK'N'ROLL IKONE

Doznajemo detalje posljednjeg ispraćaja Gorana Bareta

Glazbenik Goran Bare preminuo je prije nekoliko dana u snu. U nedjelju su se brojni njegovi obožavatelji okupili u zagrebačkom Zapruđu i oprostili se od njega...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026