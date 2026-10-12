Drama u zatvoru! Diddy završio na hitnoj zbog ozljede glave

Američki reper Sean 'Diddy' Combs (56) u subotu je oko jedan sat ujutro napustio savezni zatvor FCI Fort Dix u New Jerseyju u vozilu hitne pomoći zbog ozljede glave, piše Page Six. Izvori iz zatvora tvrde da mu je trebala liječnička pomoć te da su ga vjerojatno odvezli u obližnju bolnicu. Zasad nije poznato kako je ozlijedio glavu.

Prema istim izvorima, ozljeda nije bila opasna po život. Diddy se prije svitanja vratio u zatvor. Bio je pri svijesti i mogao je normalno razgovarati. Njegovi predstavnici znaju za incident i prate njegovo zdravstveno stanje.

Foto: OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI

Krajem rujna pojavile su se tvrdnje da je reper u zatvoru imao povlastice koje drugi zatvorenici nemaju. Prema NBC Newsu, navodno je koristio nedopušteni mobitel, pio alkohol i dobivao masaže. Drugi zatvorenici navodno su mu pripremali posebne obroke i čistili ćeliju.

Nakon tih tvrdnji zatvorska uprava premjestila ga je u posebnu jedinicu. U srpnju je također završio u toj jedinici nakon tučnjave s drugim zatvorenikom, o kojoj je izvijestio TMZ. Promijenio se i datum njegova izlaska na slobodu. Umjesto 21. siječnja 2028., trebao bi izaći 2. ožujka iste godine. Uprava zatvora nije objasnila zašto je promijenila datum njegova izlaska na slobodu.

Foto: Jane Rosenberg

Diddy služi kaznu od četiri godine i dva mjeseca zatvora. Porota ga je u srpnju 2025. proglasila krivim po dvije točke optužnice za prijevoz osoba radi prostitucije, a sud mu je u listopadu izrekao kaznu. Porota ga je oslobodila optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i sudjelovanje u zločinačkom udruženju.