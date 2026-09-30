Otkriveno kako Diddy provodi dane u zatvoru! Ima mobitel, a drugi čiste za njim i kuhaju mu

Sean Diddy Combs navodno uživa u neobično povlaštenom životu iza rešetaka saveznog zatvora Fort Dix u New Jerseyju, tvrde četvorica muškaraca koji su s njim boravili u istom zatvorskom odjelu. Prema iskazima, anonimno danima zbog straha od posljedica, drugi zatvorenici za glazbenog mogula navodno kuhaju, čiste, peru rublje i namještaju mu krevet. Jedan mu je, prema tim tvrdnjama, čak pružao masaže, prenosi NBC News.

- Ovo nije uobičajeno sranje kakvo viđaš u zatvoru. Ovo je bogataško sranje - rekao je jedan od izvora.

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Combs, koji ima 56 godina, služi kaznu od 50 mjeseci nakon što je proglašen krivim po dvije točke povezane s prebacivanjem osoba preko granica saveznih država radi prostitucije. Prema navodima izvora, njegovo održavanje povlaštenog životnog stila u zatvoru navodno košta tisuće dolara mjesečno. Novac je, tvrde, uplaćivan izvana na račune zatvorske trgovine drugih zatvorenika, koji su mu zauzvrat obavljali različite poslove. Među njima su navodno bili zatvorenici koji su čistili njegov toalet i tuš prije nego što bi ih koristio, kao i oni koji su mu pripremali posebne obroke. Na jelovniku su se, prema tim tvrdnjama, nalazili piletina s curryjem, pizza i empanade, pripremljene s pomoću improviziranih grijača.

- Nakon nekog vremena dosadilo mi je kuhati. Počeo se obraćati Jamajčanima - rekao je jedan od muškaraca koji je opisao pripremanje hrane za Combsa i druge zatvorenike.

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Više izvora tvrdi da je Combs uspio nabaviti nedopuštene mobitele, kojima je navodno pregledavao Instagram i gledao seksualno eksplicitne sadržaje. Prema navodima dvojice izvora, imao je i modificirani tablet na kojem je gledao filmove i dokumentarne emisije. Među njima je, tvrde izvori, bila i Netflixova dokumentarna serija 'Sean Combs: The Reckoning', koju je producirao njegov dugogodišnji suparnik 50 Cent. Combs je navodno imao i zatvorenike koji su za njega čuvali mobitele te pisma obožavatelja. Izvori također tvrde da je Combs dolazio do alkohola koji su navodno krijumčarili korumpirani zatvorski službenici te ga dijelio s manjom skupinom zatvorenika.

Combs je u Fort Dix stigao u listopadu, nakon što je osuđen. Njegovi odvjetnici ranije su tražili da kaznu služi upravo u toj ustanovi, između ostalog zbog programa liječenja ovisnosti o drogama. Combs se u program uključio ubrzo nakon dolaska, no izvori tvrde da je vrlo brzo uspio nabaviti alkohol i mobitel te okupiti skupinu zatvorenika koji su mu bili na raspolaganju.

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- Zabava je počela praktički onog dana kad je stigao - rekao je jedan od njih.

Ipak, njegov boravak nije prošao bez problema. Prema ranijim izvještajima NBC Newsa, Combs je tijekom ljeta završio u samici nakon sukoba s drugim zatvorenikom. Izvori također tvrde da je kasnije izbačen iz programa liječenja ovisnosti. Navodno je nakon izlaska iz samice ponovno uspostavio životni stil koji mu, prema tvrdnjama izvora, omogućuje njegovo bogatstvo.