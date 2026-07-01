Drama zbog Harryja? Charles je sazvao hitan sastanak s obitelji

Britanski kralj Charles sazvao je jučer u Škotskoj obiteljsku večeru i noćenje u službenoj rezidenciji za sve starije članove kraljevske obitelji. Obiteljska večera sama po sebi ne bi bila neobična, piše britanski Daily Mail, da nije iznimno rijetka pojava u kraljevskoj obitelji i da nije organizirana neposredno nakon što je u Britaniju najavljen dolazak princa Harryja.

Iako privatna okupljanja nisu službeno zabilježena u dvorskom rasporedu, Buckinghamska palača potvrdila je da je večera održana, no nije željela komentirati o čemu se razgovaralo. Daily Mail nagađa da je upravo Harryjev posjet bio glavna tema obiteljskog okupljanja. Harry, navodno, svojoj obitelji nije odgovorio na ponudu da tijekom dvotjednog posjeta Britaniji odsjedne u Buckinghamskoj palači ili nekoj drugoj kraljevskoj rezidenciji, ali je zato medijima objavio detaljan raspored svog kretanja.

Između ostalog, njegov tim je objavio da dolazi sa suprugom Meghan te djecom Archiejem i Lilibet, kojima će ovo biti prvi posjet Ujedinjenom Kraljevstvu nakon četiri godine. Izrazio je želju da djecu želi upoznati s njihovim djedom, kraljem Charlesom, te ih odvesti na grob svoje majke, princeze Diane, na imanju Althorp.

Foto: Aaron Chown

Situacija se dodatno zakomplicirala ovog vikenda, kada je Harryjev tim za medije objavio kako je putovanje dovedeno u pitanje jer mu britanske vlasti ne žele osigurati konstantnu policijsku zaštitu, iako Harry smatra kako nije sigurno da dovede obitelj u Veliku Britaniju.

Odrekavši se svojih dužnosti kao član kraljevske obitelji 2020. godine, Harry je izgubio pravo na stalnu policijsku zaštitu. Kada dolazi u Britaniju, sigurnost se procjenjuje od situacije do situacije i po tome mu se dodjeljuje zaštita, što ponekad znači da mora platiti privatno osiguranje. Harry je zbog toga tužio državu i prošle godine izgubio spor.

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Nikome u kraljevskim krugovima stoga nije jasno zašto Harry, unatoč presudi, ponovno traži konstantnu policijsku zaštitu i zašto je uopće najavio dolazak u Veliku Britaniju ako smatra da ona nije sigurna za njegovu obitelj.