Iako privatna okupljanja nisu službeno zabilježena u dvorskom rasporedu, Buckinghamska palača potvrdila je da je večera održana, no nije željela komentirati o čemu se razgovaralo
Drama zbog Harryja? Charles je sazvao hitan sastanak s obitelji
Britanski kralj Charles sazvao je jučer u Škotskoj obiteljsku večeru i noćenje u službenoj rezidenciji za sve starije članove kraljevske obitelji. Obiteljska večera sama po sebi ne bi bila neobična, piše britanski Daily Mail, da nije iznimno rijetka pojava u kraljevskoj obitelji i da nije organizirana neposredno nakon što je u Britaniju najavljen dolazak princa Harryja.
Iako privatna okupljanja nisu službeno zabilježena u dvorskom rasporedu, Buckinghamska palača potvrdila je da je večera održana, no nije željela komentirati o čemu se razgovaralo. Daily Mail nagađa da je upravo Harryjev posjet bio glavna tema obiteljskog okupljanja. Harry, navodno, svojoj obitelji nije odgovorio na ponudu da tijekom dvotjednog posjeta Britaniji odsjedne u Buckinghamskoj palači ili nekoj drugoj kraljevskoj rezidenciji, ali je zato medijima objavio detaljan raspored svog kretanja.
Između ostalog, njegov tim je objavio da dolazi sa suprugom Meghan te djecom Archiejem i Lilibet, kojima će ovo biti prvi posjet Ujedinjenom Kraljevstvu nakon četiri godine. Izrazio je želju da djecu želi upoznati s njihovim djedom, kraljem Charlesom, te ih odvesti na grob svoje majke, princeze Diane, na imanju Althorp.
Situacija se dodatno zakomplicirala ovog vikenda, kada je Harryjev tim za medije objavio kako je putovanje dovedeno u pitanje jer mu britanske vlasti ne žele osigurati konstantnu policijsku zaštitu, iako Harry smatra kako nije sigurno da dovede obitelj u Veliku Britaniju.
Odrekavši se svojih dužnosti kao član kraljevske obitelji 2020. godine, Harry je izgubio pravo na stalnu policijsku zaštitu. Kada dolazi u Britaniju, sigurnost se procjenjuje od situacije do situacije i po tome mu se dodjeljuje zaštita, što ponekad znači da mora platiti privatno osiguranje. Harry je zbog toga tužio državu i prošle godine izgubio spor.
Nikome u kraljevskim krugovima stoga nije jasno zašto Harry, unatoč presudi, ponovno traži konstantnu policijsku zaštitu i zašto je uopće najavio dolazak u Veliku Britaniju ako smatra da ona nije sigurna za njegovu obitelj.
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