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Otkriveno koliko je poreza morao platiti kralj Charles

Piše Maša Mai Čigir,
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Otkriveno koliko je poreza morao platiti kralj Charles
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Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Kralj Charles postao je prvi britanski monarh koji je javno objavio koliko je poreza platio državi

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Britanski kralj Charles objavio je kako je za poreznu godinu 2024./2025. platio ukupno 12,9 milijuna funti poreza te je tom objavom postao prvi britanski monarh koji je javno iznio svoje porezne obveze. Visina uplaćenog poreza, kralja Charlesa svrstava u top 100 najvećih poreznih obveznika u Ujedinjenoj Kraljevini. Princ od Walesa, William, PREMA financijskom izvješću kraljevske obitelji, za istu godinu uplatio je 7,76 milijuna funti poreza.

King Charles III visits Guinness Open Gate Brewery London
Foto: Chris Jackson/REUTERS

Objava podataka o poreznim obvezama kralja i princa Williama bila je njihova osobna, javljaju iz njihova ureda, te poručuju kako je cilj tog poteza povećati transparentnost te pridonijeti boljem razumijevanju odgovornosti kraljevske institucije prema javnosti. Od kako je Charles stupio na prijestolje, a William postao princ od Walesa, njih dvojica su britanskoj poreznoj upravi uplatili više od 50 milijuna funti. 

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Ipak, ovo izvješće ne donosi detaljan prikaz načina na koji je porezna obveza izračunata. Kralj ostvaruje godišnji prihod od Vojvodstva Lancaster, imovinskog fonda osnovanog kako bi vladajućem monarhu osigurao neovisne prihode za službene i privatne potrebe. Kao ostali oporezivi prihodi nalaze se kraljeva privatna ulaganja i štednja te prihodi koje ostvaruju njegova privatna imanja Balmoral i Sandringham. Otkako je William postao prijestolonasljednik nije objavljivao iznos plaćenog poreza, no sada je po uzoru na svoga oca i on to učinio prenosi BBC

Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his official birthday in London
Foto: Chris J. Ratcliffe

Godišnje financijsko izvješće kraljevske obitelji otkriva i neke zanimljivosti. Najskuplji službeni inozemni posjet bio je onaj princa Williama Saudijskoj Arabiji, taj trodnevni posjet koštao je nešto više od 130 tisuća funti. Zatim slijedi četverodnevni državni posjet kralja Charlesa i kraljice Camille Italiji, čiji su putni troškovi iznosili preko 126 tisuća funti, a kraljevo putovanje kraljevskim vlakom u Lancaster stajalo je 48 tisuća funti, no vlak bi do 2027. godine trebao biti povučen iz uporabe kako bi se smanjili troškovi.

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Članovi kraljevske obitelji prošle su godine obavili čak 177 letova helikopterom, a to je porezne obveznike koštalo 733 tisuća funti. Kraljevski dvor će od 2027./2028. financijske godine na godišnjoj razini primati 99,9 milijuna funti, a prije samo tri godine taj je iznos iznosio 51,8 milijuna funti.

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