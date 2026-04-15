Dramatična ispovijest Nike Fleiss o porodu: Imali su samo tri minute da ga spase...

Bivša hrvatska skijašica Nika Fleiss (41) je lani u lipnju postala majka sinčića Vala, kojeg je dobila s partnerom Viliamom Berkovićem. Gostovala je u podcastu 'Mame kod Lane' i progovorila o dramatičnom iskustvu s poroda te o baby bluesu s kojim se i danas bori.

Ispričala je kako je žarko željela prirodan porod. Napisala ga je na četiri stranice, planirala je roditi bez medikamenata, a na kraju je njen sinčić na svijet došao carskim rezom.

- Samo mi je žao što nisu bili malo stroži prema meni i stvarno mi rekli: 'Ne možeš birati'. Ti sa svojom dijagnozom, u svojim godinama, sa svime što se dogodilo, ne možeš birati. Moraš ići na carski rez. Ovako je ispao hitan carski rez - rekla je.

- Jedna žena je odbrojavala, a ja sam samo rekla: 'Nemojte me probuditi ako ga ne spasite. Ne želim biti bez njega - pričala je kroz suze. Sam porod je trajao preko 20 sati, a ni epiduralna joj, kaže, nije 'primila' kako je trebala.

Dječak Val najveća joj je sreća, a postpartum joj je izazovan.

- Ja nemam baby blues, ja imam heavy metal hard rock baby blues. Dan danas. Nisam dobro. Ona Nika nisam definitivno, ja se ne sjećam one Nike... To je problem u postpartumu. Ti se pogubiš, ne možeš se prisjetiti svog identiteta prije - rekla je pa nastavila:

- Pucam, imam stvarno teške trenutke. Ne u smislu da mi je loše, da imam crne misli, ali mi je teško. Svaki dan se okrivljujem. Svaki dan tražim greške, odnosno da sam nešto krivo napravila u odgoju s Valom. Znam da dajem najbolje od sebe, da sam toliko dala u sportu vjerojatno bih imala Olimpijsku medalju. Ja njemu toliko puta na dan znam reći oprosti da on odreagira na moj 'oprosti' pa me pogleda - govori.

No partner Viliam joj je ogromna podrška u cijelom procesu.

- Meni je stvarno pomoglo kad mi je Viliam jedan dan rekao: 'Ali Nika, smiješ ne biti dobro. Budi ne dobro ako nisi dobro. Valu ništa ne fali, s tobom apsolutno, ali i kad tebe nema. Jer što će se dogoditi ako se ti makneš na četiri sata, ili dva, ako tebi treba da uzmeš neko svoje vrijeme.' I to je istina, ali ja moram to moći napraviti. Evo, čestitam si danas - kaže.

