Obavijesti

Show

Komentari 0
burno

Drame u 'Ljubav je na selu': 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Drame u 'Ljubav je na selu': 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'
3
Foto: RTL

Kod farmera Roberta drama na svakom koraku. Dok Suzana cijepa drva i ne skriva leptiriće u trbuhu, on pokušava provesti trenutak nasamo s drugom ženom. Ljubomora raste, kritike lete na sve strane...

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u donosi pravu lavinu emocija – od ljubomore i suza do smijeha i adrenalina.

Najstariji farmer Željko organizira druženje s prijateljima, ali umjesto harmonije, njegova potreba da „dominira“ izazvat će negodovanje među damama.

U Donjoj Voći kod Roberta – drama na svakom koraku. Dok Suzana cijepa drva i ne skriva leptiriće u trbuhu, farmer pokušava provesti trenutak nasamo s drugom ženom. Ljubomora raste, kritike lete na sve strane, a Robert će u jednom trenutku potpuno izgubiti živce.

„Najranije bih sad sjeo u auto i otišao“, poručit će ljutito.

Foto: RTL

U Suzi, pak, potpuno druga priča. Ksenija uz jutarnju kavu otkriva detalje sinoćnje masaže, a farmer ima velike planove.

Tomislav i Petra u Drežnik Gradu nastavljaju graditi bliskost dok hrane kokoši, a ona je spremna podijeliti iskreno priznanje.

U Bilicama Josip E. vodi svoje dame na pravu adrenalinsku avanturu koju će neke jedva dočekati, dok će druge morati skupiti puno hrabrosti kako bi se posve opustile.

HTJELA JE NA EUROSONG Petra iz 'Ljubav je na selu' prije 21 godinu bila je na Dori: Evo kako je izgledala i što je pjevala
Petra iz 'Ljubav je na selu' prije 21 godinu bila je na Dori: Evo kako je izgledala i što je pjevala

A u Dalju, nakon žestoke svađe, jednoj se djevojci smiješi odlazak. Ni ona neće ostati dužna pa će iskreno reći sve što joj je na duši.

„Ne uklapaš se, spakiraj kofer i lagano pedala“, poručit će joj farmer.

Hoće li svađu ipak uspjeti izgladiti ili više nema povratka, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

ZANIMLJIVA PROŠLOST Ratnica za ljubav Ajda iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Bila sam u vojsci, to je predivno iskustvo'
Ratnica za ljubav Ajda iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Bila sam u vojsci, to je predivno iskustvo'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Pogledajte kako danas izgleda Aleksandra Grdić: Nekad je punila naslovnice...
Bivša misica

FOTO Pogledajte kako danas izgleda Aleksandra Grdić: Nekad je punila naslovnice...

Aleksandra Grdić, nekada jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih manekenki i Miss Universe Hrvatske 2003., godinama ostaje zanimljiva javnosti, iako se svjesno povukla iz medijskog svijeta
Stranger Things srušio internet? Što će mu tek učiniti Sydney Sweeney u tanga badiću...
NA ODMORU

Stranger Things srušio internet? Što će mu tek učiniti Sydney Sweeney u tanga badiću...

Popularna glumca ponovno je privukla pozornost svojim atraktivnim izgledom. Ovoga je puta uhvaćena kako se sa svojim partnerom brčka u bazenu, a tom je prilikom ponovno zagolicala maštu svojih obožavatelja
FOTO Za Lidiju Bačić nema zime ni krize! Kalendar je godinu za godinom sve 'bujniji' i topliji...
OPA, LILE!

FOTO Za Lidiju Bačić nema zime ni krize! Kalendar je godinu za godinom sve 'bujniji' i topliji...

Lidija Bačić tradicionalno svoje obožavatelje uveseljava senzualnim kalendarom. Od kuhinje do džungle, ova fatalna dama već godinama se fotografira u oskudnim izdanjima i zanimljivim pozama za svaki mjesec

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025