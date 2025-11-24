Ratnica za ljubav Ajda iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Bila sam u vojsci, to je predivno iskustvo'

Kandidati showa 'Ljubav je na selu' sve se više druže i bolje upoznaju. Tako je ubrzo nakon Dore na Dejanovo imanje stigla i Ajda, ljubiteljica mode, putovanja i haljinica, koja je otkrila i jedan neobičan hobi - voli se družiti sa starijim ljudima jer, kako kaže, 'imaju puno pametnih savjeta o životu'.

Ipak, najveće iznenađenje krije se u njezinoj prošlosti. 'Ja sam i ratnik za ljubav. Bila sam u vojsci. Prije godinu dana služila sam vojni rok i to mi je bilo baš lijepo iskustvo', otkrila je Ajda, kroz smijeh dodajući kako misli da bi Dejan 'pobjegao' da ju je vidio u uniformi, piše RTL.

Foto: RTL

Za Dejana kaže da je zabavan i pozitivan, a priznala je i kako bi voljela da joj upravo on bude prvi dečko. Kako bi mu pokazala da je 'prava domaćica', odlučila ga je osvojiti pripremajući slastice, vjerujući u staru izreku da 'ljubav ide kroz želudac'.

Novu sezonu ‘Ljubav je na selu’ pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.