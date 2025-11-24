Obavijesti

Show

Komentari 0
ZANIMLJIVA PROŠLOST

Ratnica za ljubav Ajda iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Bila sam u vojsci, to je predivno iskustvo'

Piše 24 sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ratnica za ljubav Ajda iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Bila sam u vojsci, to je predivno iskustvo'
3
Foto: RTL

Ajda iz Slovenije privukla je pažnju na Dejanovom imanju u novoj sezoni 'Ljubav je na selu' otkrivši da je služila vojni rok i da ju je to iskustvo oblikovalo kao osobu

Kandidati showa 'Ljubav je na selu' sve se više druže i bolje upoznaju. Tako je ubrzo nakon Dore na Dejanovo imanje stigla i Ajda, ljubiteljica mode, putovanja i haljinica, koja je otkrila i jedan neobičan hobi - voli se družiti sa starijim ljudima jer, kako kaže, 'imaju puno pametnih savjeta o životu'.

Ipak, najveće iznenađenje krije se u njezinoj prošlosti. 'Ja sam i ratnik za ljubav. Bila sam u vojsci. Prije godinu dana služila sam vojni rok i to mi je bilo baš lijepo iskustvo', otkrila je Ajda, kroz smijeh dodajući kako misli da bi Dejan 'pobjegao' da ju je vidio u uniformi, piše RTL.

Foto: RTL

Za Dejana kaže da je zabavan i pozitivan, a priznala je i kako bi voljela da joj upravo on bude prvi dečko. Kako bi mu pokazala da je 'prava domaćica', odlučila ga je osvojiti pripremajući slastice, vjerujući u staru izreku da 'ljubav ide kroz želudac'.

LJUBAV JE NA SELU Odabir kreveta izaziva svađu, a Dejanu na imanje stiže nova djevojka: 'Pomutila je planove!'
Odabir kreveta izaziva svađu, a Dejanu na imanje stiže nova djevojka: 'Pomutila je planove!'

Novu sezonu ‘Ljubav je na selu’ pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Knoll objavila prvi singl. Mnogi su primijetili da je bujnija nego prije. Pogledajte fotke iz 2023.!
OD NAVIJAČICE DO DJ-ICE

Knoll objavila prvi singl. Mnogi su primijetili da je bujnija nego prije. Pogledajte fotke iz 2023.!

Ivana Knoll najpoznatija je hrvatska navijačica. Nedavno je postala DJ-jica. Objavila je i prvi singl. Mnogi su primijetili da je dosta bujnija nego prije. Evo kako je izgledala kad su je paparazzi snimili na plaži u rujnu 2023. godine
Slavonka Ivona oduševila je u 'Zvezdama Granda': Prije su me zbog narodne glazbe zadirkivali
MLADA PJEVAČICA ZA 24SATA

Slavonka Ivona oduševila je u 'Zvezdama Granda': Prije su me zbog narodne glazbe zadirkivali

Ivona Guberac (21), mlada pjevačica iz Slavonskog Broda oduševila je sve u prvom nastupu
Rijetko tko bi ga prepoznao! Pogledajte kako je popularni Mile Kitić izgledao u mladosti
NEKAD I SAD

Rijetko tko bi ga prepoznao! Pogledajte kako je popularni Mile Kitić izgledao u mladosti

Od skromnog djetinjstva bez grijanja do pozornica na kojima je izgradio karijeru, njegov put nikada nije bio lagan, ali odveo ga je od seoskih zabava do uspjeha o kakvom je u djetinjstvu mogao samo sanjati...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025